Özersay istifa etti

Meclis'ten çekilme kararı alan Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, istifa kararını içeren dilekçesini Meclis Başkanlığı'na sundu. HP'li diğer iki vekil Rogers ile Baybars ise henüz bir adım atmadı. Özersay’ın istifası Meclis’te açık oylamaya sunulacak





HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, partisinin Parti Meclisi tarafından alınan sine-i millet kararına uygun olarak dün Meclis Başkanlığı’na milletvekilliğinden çekilme dilekçesi vererek partisi adına ilk adımı attı. HP'nin diğer iki milletvekili Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ın istifası konusunda ise belirsizlik hakim.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay Meclis İç Tüzüğü’ne göre “milletvekilliğinden çekilme” olarak tarif edilen başvuruyu “Partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için bugün partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim bugünkü (dünkü) istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nun onayı gereken çekilme başvurusunda Kudret Özersay bu sürecin gecikmesini istemediğini belirterek “başvurusunun en erken zamanda ve her durumda Temmuz ayı başında Meclis Anayasal olarak tatile girmezden önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını” da talep etti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay iç tüzük gereği gerekçeli olması gereken başvurusunda milletvekilliğinden çekilme kararı için şu gerekçelere yer verdi:

“KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.

Halk iradesi ve demokrasi hilafına kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi temsil değil teslim etmesi iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son damla olmuştur. Ülkemize ve Halkımıza bu yaşatılanların normalleştirilmemesi ve kanıksanmaması için bir tepki vermek; meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan bir hükümetle sanki bu olağanmış ve meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı kabul etmemek ve bu şekilde iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım.

Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararının uygulanmasının ilk adımı olan milletvekilliğinden çekilmeye hür irademle karar verdim.”

İSTİFA AÇIK OYLAMAYA SUNULACAK

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın, dün Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği’ne sunduğu dilekçeyle milletvekilliğinden çekilme kararı aldığını bildirdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Özersay’ın, söz konusu isteminin Genel Kurul gündemine alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Özersay’ın dilekçesi, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 132. maddesi altında Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilecek ve Başkanlık Divanı’nın alacağı karar Genel Kurul’da açık oylamaya sunulacaktır. Söz konusu oylamada Genel Kurul’da hazır bulunan vekillerin salt çoğunluğu ile karar alınacaktır” denildi.



