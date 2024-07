“Gayrinizami tesisatların varlığını meşrulaştırıyorlar”

CTP lideri Erhürman: “Hükümet açısından hukuki, ekonomik, kurumsal herhangi bir sınır falan yok. Atış serbest!”

Bakanlar Kurulu, Havalimanı işletmecisi Emrullah Turanlı için özel elektrik tarifesinin uygulanması için karar üretti. Karara göre, vatandaşların yaşadıkları konutlarda ortalama 8 TL olan tarife ücreti, Turanlı için yaratılan özel tarife ile 0,385 TL olacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hükümeti sert bir dille eleştirdi. Erhürman, elektrikle ilgili yapılan yeni düzenlemenin hukuki, ekonomik ve kurumsal sınırları hiçe saydığını belirtti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık net bir biçimde görülüyor ki "hükumet" açısından hukuki, ekonomik, kurumsal herhangi bir sınır falan yok. Atış serbest!!!

Şimdi de elektrikle ilgili nizamnameyi değiştirmişler ve "Devlet Daireleri Tarifesi II" diye bir tarife yaratmışlar. Tanımı da şöyle:

"Devlete ait olan ve/veya devletin hissesi bulunan ve/veya devletin tarafı olduğu ve Kıbrıs Türk halkının sağlık, eğitim, refah, dolaşım özgürlüğü vb. menfaatlerine gerçekleştirilmekte olan, TESİSATI GAYRİNİZAMİ OLAN, yatırımlar, projeler, inşaat maksatları açısından gereken enerji temini için uygulanan ve/veya söz konusu inşaatların geçici akım tarifesi muamelesi gören ve birim fiyatı, 02 konut tarifesinin 2. dilimi (251-500 Kws) için uygulanan birim fiyatının %5'ini aşmayan tarifedir".

Ne anlıyoruz?

1. Birilerine özel bir tarife düzenleniyor ve bazı kişiler bu özel tarifeye tabi tutuluyor.

2. Bu, bir indirim ya da kolaylık mı? Rivayet muhtelif! Kimilerine göre yukarıdaki metnin son cümlesi yanlış yazılmış. Aslında denilmek istenen "02 konut tarifesinin 2. dilimi için uygulanan birim fiyatının üzerine %5'inden fazlasının eklendiği halinden fazlası olmayacak" gibi bir şeymiş. Bu da yazılanla yazılmak istenen arasında aşağı yukarı 8TL fark yaratıyor. Belki değiştirilir/düzeltilir. Böyle olsa bile yazmak istediğini dahi yazamayan bir "hükumet" ile karşı karşıyayız demektir!

3. Ama ben parasını şimdilik geçtim. Düzeltilmezse veya düzeltilir ve "kıyak" anlamına gelecek bir sonuç doğurursa ayrıntılı konuşuruz.

4. Benim an itibarıyla derdim şu: Kimin için özel düzenleme getiriliyor? "TESİSATI GAYRİNİZAMİ OLAN" için! İnanılır gibi değil! Herhalde bütün dünyada tesisat gayrinizami ise yaptırım uygulanır. Bizde? Tesisat gayrinizami ise özel düzenleme! Adeta gayrinizami tesisat teşvik ediliyor "hükumet" tarafından! "İstersen gayrinizami yap, o zaman nizami hale getirmene falan gerek kalmaksınız şu tarifeden öde" diyor!

5. Bir de tabii buradan anlıyoruz ki "sağlık, eğitim, refah, dolaşım özgürlüğü" gibi alanlarda gayrinizami tesisat var veya olabilir. Gayrinizami tesisat güvenlik açısından sıkıntılı değil mi? Değilse neden "gayrinizami"? Güvenlik açısından sıkıntılı ise sen bunu nasıl "sürdürülebilir" hale getirirsin?

6. Resmi Gazete'de açıkça yazmıyor ama herkes bunu Ercan ile ilgili kabul etti. "Yok öyle değil" diyenler de var galiba! O zaman açıklayın: Öyle mi, değil mi? Ama neyi açıkladınız ki bunu da açıklayasınız! Sin da gülle geçsin!

7. Ercan ile ilgiliyse (ki metinde geçen 'dolaşım özgürlüğü' elbette herkese onu düşündürecek) Ercan'da "gayrinizami tesisat"ın itirafı ile karşı karşıyayız. Bu durumda güvenlik endişelerini ne yapacaksınız?

8. Yok Ercan ile ilgili olmadığını varsayalım bir an için. Mesela sağlıkta, eğitimde gayrinizami tesisatı kabul edip, üstüne üstlük buna "sürdürülebilirlik" sağlayıp çocuklarımızı, hastalarımızı güvenlik riskine mi atacaksınız?

İler tutar yanınız yok! Bir felaket gibi çöktünüz bu halkın üzerine! Bir de hiç çekinmeden "istikrar"dan söz ediyorsunuz! O makamlarda geçirdiğiniz her gün, bu halka geri döndürülmesi güç zararlar vermekten başka hiçbir işe yaramıyorsunuz!”