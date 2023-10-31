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“Çocuklar okullarda tehlike altında”

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CTP lideri Erhürman, çocukların okullarda tehlike altında olduğunu vurguladı

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“Çocuklar okullarda tehlike altında”
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Cumhuriyet Meclisi’nde Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman eğitim üzerine konuştu.
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun katıldığı televizyon programında okulların bakım, onarım, tamiratıyla ilgili Maliye Bakanlığı’nı işaret ettiğini ve bakanlığın ihtiyaç duyulan bütçeyi karşılamadığını söylediğini belirten Erhurman,  “Biri hafta sonu diğeri de öğrenciler sınıftayken gerçekleşen olaylarda, tüm milletvekililer neyse ki, iyi ki şeklinde konuşmak zorunda kaldık. Sorunun sadece bir yeri bize gösteriyor ki, okullarda ihtiyaç duyulan bakım, onarım tamirat gerçekleştirilmedi. Hala bugün itibariyle depreme dayanıklı olmayan binalarla ilgili Sayın Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre raporların sadece % 5’i kendisine ulaşmış. Bu kabul edilebilir değil. Bizim aldığımız bilgiler çalışmalar yolunda gittiği yönünde. Ana muhalefet olarak bizim gerekirse bu komitelerin içerisinde yer alırız dememize rağmen, biz bu komitelerde yer almıyoruz. Biz o komitelere dâhil edilmiş olsaydık, biz de sorumlu olurduk. Buralarda okuyanlar çocuklarımız. Ama % 95’i ne durumda bilmiyoruz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunlar çocuklarımızın meselesi. Bizim çocuklarımız şu anda tehlike altında” şeklinde konuştu.
Kitaplar konusuna da değinen Erhürman, kitapta “Güney Kıbrıs’ın geleneksel kıyafeti” diye bir ifade yer aldığını belirterek, “Kitaplar ikinci baskıda düzelecekse demek ki yanlış var…” dedi.
Mağusa’ya yeni ilahiyat koleji yapılması için protokol imzalandığını belirten Erhürman, ülkede kaç ilahiyat mezunu olduğunu, kaçının işsiz olduğunu sorarak, “İmamlar, din öğretmenleri Türkiye’den gelmeye devam ediyor, bu eğitimi alan çocuklar da işsiz kalıyor. İhtiyaçları neye göre belirliyorsunuz?” diye konuştu.
 
 
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