Lefkoşa’da meydana gelen "Ağır Yaralama" suçundan tutuklanan 27 yaşındaki Anas Idrıs Mohamed Ali dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:50 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılbaş’ta sakin zanlının aralarında anlaşmazlık yaşadığı ev arkadaşı 24 yaşındaki isminin baş harfleri M.S.E.S.M.'nin karnına bıçağı bir kez kasten sokup çıkararak ağır şekilde yaraladığını söyledi. Polis memuru, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyata edilip, akabinde cerrahi serviste müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının olayın ardından Lefkoşa Adli Şubeye gelerek telsim olduğunu açıkladı.

Polis, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.