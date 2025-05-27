Trafik Kazalarını Önleme Derneği son dönemde toplu taşımacılık yapan araçlarda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek, sürücü eğitimi, sürücü standardı, araç standardı, araç güvenlik sistemi ve sürücü ile yolcuların kendilerini koruma sistemleri konularında radikal önlemler alma çağrısında bulundu.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yayınladığı açıklamada, “Gerekli radikal önlemler alınmazsa, bu eksiklik ‘sıra kimde’ diye beklemekle eş anlamlı olacak.” dedi.

ARAÇ MUAYENELERİ

Kamyon ve otobüslerin muayenelerinin teknik cihazlarla değil gözle yapılması gerektiğini belirten Avcı, gözle muayene edilen araçların yollarda güvenli olmadıklarını kaydetti.

Avcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın teknik cihazların alınmasından sorumlu bakanlıklar olduklarını ancak yıllardır teknik cihazları almadıklarını aktardı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün sadece muayene yapmaktan sorumlu olduğunu söyleyen Avcı, “Merkezlerde teknik eğitimli personel ve teknik cihazlar olmadan ‘teknik muayene yapılmıştır’ denmesi kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

Toplu taşımacılıkta profesyonel sürücü eğitiminin en üst düzeyde olması gerektiğini de kaydeden Avcı, ancak bu sürücülerin de diğer ehliyet alma yöntemi ile aynı şekilde ehliyet almalarını eleştirdi.

Avcı açıklamasında, “2003 yılında Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile sınavda kullanılması ve imtihan zamanında içeriğinin iyice bilinmesi gereken KKTC Karayolları Trafik Kuralları Kitabı, Bakanlar Kurulu kararına rağmen hiç kullanılmamıştır.” ifadesini kullandı.

Bunun 2003’ten bu yana tüm ehliyet sınavlarının Bakanlar Kurulu kararına uyulmadan yapıldığını ve ehliyet verildiğini savunun Avcı, bu durumun Ombudsman raporuyla da teyit edildiğini belirtti.

Avcı, otobüs sürücülerinin sağlık kontrollerinin 60 yaşında başlarken bu yaşın son dönemde 65’e; otobüs sürücülerinde maksimum yaşın ise 65 iken 70’e çıkarıldığını vurgulayarak, “Oysa 65 yaştan çok önceden kişilerde, sürücülükle bağdaşmayan hastalıklar olabilmektedir.” dedi.

Bu kararlarda Sağlık Bakanlığı’ndan olumlu görüş alması gerektiğini söyleyen Avcı, şöyle konuştu:

“70 yaşında bir sürücü 40-50 kişi taşıyan bir otobüse ne kadar hâkim olabilir? Resmi eğitim kitabı ve müfredatı olmayan eğitimle verilen ehliyetle, sürücü hatası olmaması olasılığı ne kadardır? Araçların durumu teknik olarak kontrol edilmeyen, sürücü eğitimi düzgün olmayan, yolları tartışmalı olan durumlarda yol güvenliğinden bahsetmek mümkün olabilir mi?”

OTOBÜSLERDE KULLANIM YAŞ SINIRI

Avcı, Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşınması için, Bakanlık tarafından yetkilendirilen otobüslerin yaşının geçmiş yıllara göre artırıldığını belirterek, otobüslerin kullanım yaşını artırmaya, hangi kriterlerle, kimlerin karar verdiğini sordu.

OTOBÜSLERDE EMNİYET KEMERİ KULLANIMI

Emniyet Kemeri yasasının 18 Haziran 2012’de yürürlüğe girdiğini söyleyen Avcı, söyle devam etti:

“Otobüslerde emniyet kemerlerini bağlamaları için yolcular sürücü /ve muavin veya grup lideri tarafında uyarılmalı veya görsel işitsel sistem kullanılmalıdır, sürücü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunludur, aynı yasada 2012 yılından itibaren ‘tüm koltuklarında emniyet kemeri bulunmayan hiçbir motorlu aracın kaydı yapılamaz”

Avcı, ülkeye 2012 yılından sonra ithal edilen otobüslerin her koltuğunda emniyet kemeri bulunması ve bu kemerlerin yolcularca kullanılmak zorunda olması kuralına uyulması halinde böyle bir kazada kimse yaralanmayabilirdi.” diyerek, toplu taşıma araçlarında her koltukta emniyet kemerinin olması ve kullanılmasının yasal olarak zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.