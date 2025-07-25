İbrahim DALOĞLU

Birinci Ligin yeni ekibi Aslanköy, zirve hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Aslanköy Mağusa Türk Gücü’nün tecrübeli defans futbolcusu Sinan Öğüt’ü renklerine bağladığını duyurdu.

Aslanköy spor Kulübü sosyal medya hesabından transferle ilgili şu paylaşım yapıldı:

Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda hassasiyet ile sürdürdüğümüz transfer görüşmeleri sonucunda Sinan Öğüt ve kulübü Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varmıştır.

Sinan Öğüt’e kulübümüze hoşgeldin diyor ve transferin sonuçlanmasındaki katkılarından dolayı Mağusa Türk Gücü efsane Başkanı Koral Bozkurt’a teşekkürlerimizi sunarız.

Yeni sezonda kadromuza kattığımız Sinan Öğüt’ün kadromuza katmaktan ve tüm kamuoyuna bu transferi duyurmaktan mutluluk duyarız.