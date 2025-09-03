Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ateşli silah ithal ve tasarrufu suçlarından yargılanan Erkan Çağı hakkında dava karara bağlandı. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç Füsun Cemaller, son yıllarda şiddet olaylarının, kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma, adam öldürme, silahla işlenen suçlarda artış olduğunu, toplumdan huzursuzluk ve tedirginliğe yol açtığını kaydetti. Anayasaya göre; herkesin güven ve huzur içerisinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Yargıç, bu tür suçların ülke güvenliğini tehdit eden, can güvenliği endişesine neden olan suçlardan olduğunu söyledi. Yargıç, sanığın silahı Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini kaydederek, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Silahın kullanılmamış olmasını, sanığın özür dileyip davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığı 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’da 10 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan Sosyal Konutları park alanı içerisinde tespit edilen sanığın üzerinde yapılan aramada, belindeki korse içerisinde 2 silah ve 4 adet boş şarjör ele geçirilmişti.