Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklanan tetikçiler 18 yaşındaki Alper Yıldırım, 20 yaşındaki Muhammed Ali Kalan ile onlara silah temin eden 49 yaşındaki Mutlu Töre ve 40 yaşındaki Kadir Kıcık dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlılar Alper Yıldırım, Muhammed Ali Kalan, Mutlu Töre ve Kadir Kıcık'ın Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alman bilgi üzerine Lefkoşa'da bir off licence içerisinde müşteri olarak bulunan Türkiye'de sakin Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada Alper Yıldırım’ın tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde 5 adet 7.65 mm çapında mermi bulunan şarjör bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların yapılan sorgusunda tabancayı kendilerine atılan konum ve video ile Sütlüce köyünde bulunan mezarlıktan gidip aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tabancayı 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyünde bulunan mezarlık içerisine Mutlu Töre ve Kadir Kıcık isimli şahısların bıraktığını ve akabinde Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ın mezarlığa giderek aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, aynı gün Töre ve Kıcık'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, Töre ve Kıcık'ın mezarlığa gitmediklerini söylediklerini ancak yapılan soruşturma sonucu 26 Ağustos tarihinde mezarlığa gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti.

Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen zanlı Yıldırım ile Kalan’ın söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti.

Polis, ayrıca zanlı Mutlu Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre talep etti.

Zanlı Töre ile Kıcık’ın avukatı polise sorular yöneltti. Savunma, Töre ile Kıcık’ın Sütlüce Mezarlığına gidip, silah bıraktığına dair kanıt olup olmadığını sordu, ayrıca varsa kamera görüntüsü mahiyetini sordu.

Polis, zanlıların mezarlığa giden tali toprak yoldan giderken kamera kaydı olduğunu, o yolun sadece mezarlığa gittiğini söyledi.

Avukat ise mezarlığa girip-çıkarken veya silahı bırakırken görüntü olmadığını, toprak yolda görülmelerinin mezarlığa gittikleri anlamına gelmediğini söyledi. Polis, yolun sadece mezarlığa çıktığını yeniden aktardı.

Polis, ayıca zanlı Töre’nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini söyledi. Avukat ise fotoğraftaki silahın ele geçirilen silahla aynı olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan HALKIN SESİ’nin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre tetikçiler, oto galeri sahibi, iş insanı isminin baş harfleri N.B’yi vurmak için KKTC’ye geldikleri ortaya çıktı. N.B’nin bir süredir haraç almak isteyen bir çete tarafından tehdit edildiği öğrenildi.