Fileleftheros gazetesi, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis’in geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu'na sunduğu silah izinlerine yönelik iki yasağın, mevcut yasaya eklenmesine yönelik önerisinin onaylandığını yazdı.

Gazete, önerinin, bir kişinin silah kullanma ruhsatını kaybetmesi ve bir kişinin aile içi şiddet ya da kadına şiddet suçlarından yargılanması durumunda, silah izinlerinin iptalini öngördüğünü belirtti.

Habere göre, bu iki suçu işleyenlerin silah taşıma ruhsatı 10 yıl iptal olacak.