Haravgi haberi manşetten, “Toprağımızı Haraç Mezat Yabancılara Satıyorlar… Yabancılar Hassas Devlet Birimlerinin Çok Yakınında Taşınmaz Satın Alıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Meclisi Denetleme Komitesi dün Sayıştay Başkanlığı’nın 2026 bütçesini görüşmesi sırasında Başkanlık tarafından hazırlanan yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili raporunu inceledi.

AKEL’li üyeler Yorgos Lukaidis ve Hristos Hristofidis, taşınmaz mal fiyatlarının yükselmesi dışında, ulusal güvenlik ve hatta ülke siyasi hayatının kontrol edilmesi meselelerinin de söz konusu olduğunu vurguladı.

Gazete, “Dört Taşınmazdan Biri Yabancıların Elinde… Stefanu: Şimdi Önlem Almazsak Çok Yakında Ülkemizin Bize Ait Olmadığını Anlayacağız” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Komite üyelerinin, yabancılara toplu taşınmaz mal satışlarının ekonomik, sosyolojik ve diğer etkilerinden endişe belirterek incelenme talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Sayıştay Başkanlığı raporu 2024’te toplam 15 bin 797 taşınmaz mal satışı yapıldığını, bunların 4 bin 321’inin (yüzde 27) yabancılara satıldığını gösteriyor. Raporda, Rum şirketlerin yabancılara hisse devirlerini kapsamadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği işaret edildi.

Rapora göre, 2025’in ilk 7 ayında yabancılara taşınmaz mal satışı yüzde 26’ya ulaştı. AB dışındaki ülke vatandaşlarının taşınmaz mal alımında birinci sırayı bin 373 ile (yüzde 44,2) Baf aldı, onu bin 136 (yüzde 33,9) ile Larnaka izliyor. Mağusa ve Limasol’da oran yüzde 26’ya ulaşırken Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde ise bu oran 7,7’de kaldı.

Rum tarafından 2020-2024 döneminde taşınmaz mal satın alan ve AB üyesi ülkelerden olmayan yabancıların Lübnan (yüzde 16), Çin (yüzde 16), Rusya (yüzde 14), İsrail (yüzde 10), Suriye (yüzde 6), Mısır (yüzde 5), İngiltere (yüzde 4), Ukrayna (yüzde 4) ve Kanada (yüzde 2) vatandaşı olduğu kaydedildi.

Aynı gazete “Kıbrıs Yolgeçen Hanı Oldu” başlıklı haberinde ise, Rum Meclisi Denetim Komitesi’nin AKEL’li üyeleri Hristos Hristofidis ve Yorgos Lukaidis’in, yabancılara taşınmaz mal satışlarının gerek ulusal güvenlik gerekse taşınmaz mal piyasasına etkilerinden büyük endişe belirttiğini yazdı.

Habere göre, AKEL’li üyeler “ellerinde, bazı milliyetlerden yabancıların devletin hassas birimlerinin yakınlarında taşınmaz mal satın aldığına dair bilgi bulunduğunu söyledi. Hristofidis Komite’nin, Türk şirketlerinin Rum Şirketler Mukayyitliğine kaydının ele alındığı bir önceki görüşmesinin devamında Mukayyitliğe, bu tür şirketlerin kaydını, “Ulusal güvenlik” gerekçesiyle reddetme olanağı tanıyan yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Komite’nin DİKO’lu üyesi Zaharias Kulias ise, önceki toplantılarında Türk şirketleri konusunun ele alındığını hatırlatarak “Kıbrıs yolgeçen hanı oldu. Daha önce var olan kısıtlamalar Bakanlar Kurulu genelgeleriyle ortadan kalktı. İsteyen istediğini alıyor.” dedi.

AKEL Milletvekili Eleni Haralambidu, Komite toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yabancılara mal satışlarının “altın pasaportlardan daha ciddi bir mesele olduğunu” söyledi. Haralambidu, ulusal güvenlik meselesine değinirken, “Şirketler Mukayyitliği ve Tapu, yabancıların eline geçen mallarla ilgili tam görüntüyü veremeyebilir. Limasol sahili artık Kıbrıslılara ait değil.” ifadesini kullandı.