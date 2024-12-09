KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu, sigorta sektöründe son yıllardaki artışın sürdüğünü belirtti.

Özellikle araç sigortalarının yüzde 70’lik payla sektörde ön planda olduğunu ifade eden Barlasoğlu, döviz kaynaklı araç değerlerinin artışının sigorta ücretlerine de yansıdığına dikkat çekti. Ev, iş yeri ve sağlık sigortalarında artış yaşandığını vurgulayan Barlasoğlu, sigorta bilincinin artırılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını da söyledi.

Barlasoğlu, HABERİN SESİ sitesi için açıklamalarda bulundu…

2023 yılından bu yana sigortalarda gözle görülür bir artış yaşandığını ifade eden KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu, “Ülkedeki araç satışlarından kaynaklı bu alanda da artış yaşandı. Bunun yanında diğer etkenler de büyük bir öneme sahip” şeklinde konuştu.

Ülkede 43 Sigorta ve Reasürans Şirketi bulunduğunu belirten Barlasoğlu, ayrıca 480 aktif acente olduğunu kaydetti.

Döviz kaynaklı araç değerlerinin artığının altını çizen Barlasoğlu, “Araçlar kendi kendine döviz kaynaklı değerlendiği için sigorta ücretleri yüksek çıkıyor olabilir, artış varmış gibi görülüyor ama bir fiyat artışı olmadı” dedi.

“TİCARET HAYATI GELİŞTİKÇE İŞ YERİ SİGORTALARI DA ARTTI”

Ülkede yapılan sigortaların yüzde 70’inin araç sigortası olduğunu ifade eden Barlasoğlu, bunun dışında hayat, ev ve iş yeri sigortalarının da giderek yaygınlaştığına dikkat çekti…

Barlasoğlu, “Evimiz, hayatımız, iş yerimiz, çalışanlarımızı da aslında sigortalamamız gerek. Bu bilinç çok yaygın değil, bunu arttırmak için çalışıyoruz. Ticaret hayatı geliştikçe bu alanda da sigorta arttı. 2023 yılına göre poliçe adetlerinde artış var, düşüş yoktur” dedi.

Şubat ayındaki depremden sonra ev ve iş yerlerindeki sigortalarda artış yaşandığını da kaydeden Barlasoğlu, “Akabinde yine geriledi ama araç, ev ve sağlık sigortalarında bir artış var. Bu devam ediyor. Bilinç oluşuyor.” İfadelerini kullandı.

Avrupa’da yaygın olan ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları, İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Ürün Sigortaları’nın da yasa ile zorunlu olması gerektiğini belirtti. Barlasoğlu, “Bunların acilen hayatımıza sokmamız lazım. Bunlar sektörlerin ve ticari hayatımızın da gelişmesine olanak sağlayacak.” dedi.

İklim değişikliğini de işaret eden Barlasoğlu, zorunlu doğal afetler sigortası yapılmasıyla ilgili de yasal girişimlerimiz başladı. Deprem, hortum, fırtına, sel ve bu gibi olaylara karşı bireyler sorumlu tutulmalı, devletin bunları karşılayacak gücü yok. Bu konuda çalışmalarımız, devletten taleplerimiz var. Tüm bunları yapmak bireylerin ekonomisini de korur” ifadelerini kullandı.

Sigorta sektörünün elektronik poliçeye geçmesi için de çalışmaları olduğunu ifade eden Barlasoğlu, “Yavaş yavaş dijital çağa dönüp, kağıtlardan kurtulmalıyız. Bu gelecek nesillerin sigortaya bakış açısını da değiştirecektir” dedi.

Barlasoğlu, “Varlıklarınızı sigortalayın. Bu teminattan faydalanın, tüm değerlerinizi koruyun. 2023 yılında sigorta şirketleri 950 Milyon TL hasar ödemesi yaptı. Bu ülke ekonomisine de büyük katkıdır. Sigorta bilincini arttırmak özelde bireylerin genelde KKTC’nin kazancı olacaktır” şeklinde konuştu.