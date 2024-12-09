Ekonomideki kriz ortamı ve kredi kartının sağladığı kolaylıklar kullanma sıklığını artırıyor.

Ülkede ekonomi bozuldukça vatandaşlar ödeme sıkıntılarını aşmak amacıyla kredi kartlarına daha sık başvuruyor. Bu durum, kredi kartı borçlarının büyümesini beraberinde getirirken, ödenemeyip mahkemelik olan borçlar da yükseliyor. KKTC ekonomisindeki kriz ortamı ve Türk Lirası’nın değer kayıpları yanında, kredi kartının sağladığı kolaylıklar da kullanma sıklığını artıran unsurlar arasında. Eylül sonu itibarıyla “Bireysel kredi kartı borçları 3 milyar 159 milyon”, “Kurumsal borçlar da 2 milyar 705 milyon TL” düzeyinde açıklandı.

BORÇ 1 YILDA %101 ARTTI

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, vatandaşın kredi kartı borcu 2024 yılının 9 aylık döneminde %79 oranında, bir yıllık sürede ise %101 oranında büyüdü. Eylül 2023’te 1,5 milyar, Aralık’ta 1,7 milyar TL düzeyinde olan borçlar, Eylül 2024 sonunda 3,1 milyarı geçerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. Bu yılın Mart ayında ilk kez 2 milyar sınırını aşan kart borçları, 6 aylık sürede artışını hız kesmeden sürdürerek, Eylül sonunda rekor seviyeye uçtu.

MAHKEMELİK BORÇLAR %3.3 ARTTI

Öte yandan, Merkez Bankası Risk Merkezi verileri kredi kartı borçlarındaki tahsili gecikmiş alacakların (TGA) da arttığını gösteriyor. Bireysel kartlardaki TGA Aralık 2023’te 33,5 milyon TL ile son yıllardaki en düşük ikinci seviyeyi görürken, bu yıl içinde yakaladığı artış serisiyle 41 bin seviyesini aştı. Eylül 2023’teki bireysel kredi kartı borçlarının 41 milyon 021 bin TL’lik kısmını ödenemeyen borçlar (mahkemelik borçlar-TGA) oluşturuyor. TGA’nın 2023 yılı içinde %2.16 oranında arttığı hesaplandı.