Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Wonie Bio’yu dün kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis ile Bio arasındaki görüşmede, Güney Kıbrıs’tan Sierra Leone’ye bilgi birikimi aktarımı, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve (Güney Kıbrıs’ın)AB dönem başkanlığı konuları ele alındı.

Hristodulidis, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio’nun, Lefkoşa Rum Belediyesini ziyaret etmesi ve Yeşil Hattı gezmesinin ardından yaptığı konuşmada, Bio’nun ilk kez Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret ettiğini, bunun birçok açıdan önemli olduğunu ifade etti.

Sierra Leone heyetinin, eğitim, tarım, balıkçılık ve denizcilik alanlarında Güney Kıbrıs’tan bilgi birikimi aktarımı talep ettiğini belirten Hristodulidis, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin de görüşüldüğünü belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Afrika’da diplomatik temsiliyetinin, yeteri kadar misyonunun bulunmadığına dikkati çekti.

Hristodulidis, ulusal meselelerinden dolayı Afrika’nın ilgi duydukları bir kıta olduğunu, bu nedenle Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un kısa süre önce bazı Afrika ülkelerini ziyaret ettiğini ifade etti.

Hristodulidis, Sierra Leone ve Güney Kıbrıs için oldukça önemli olan Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı konusunun da görüşüldüğünü belirtti.

Sierra Leone gibi ülkelerin desteklenmesi amacıyla Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde oynaması mümkün olan role de işaret eden Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin bu ülkeleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Gazete, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio’nun, Hristodulidis ile görüşmesinden önce Lefkoşa Rum Belediyesi’ni ziyaret ettiğini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos tarafından karşılandığını yazdı.

Habere göre Bio, ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra belediye binasını gezdi, ardından Hristodulidis ve Pruncos eşliğinde Yeşil Hattı gezdi.