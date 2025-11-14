Fileleftheros’a göre, bugünkü görüşmeyi, Avrupa güvenliği, istikrarı ve AB’nin siyasi uyumunu doğrudan etkileyen konulardaki pozisyonunu net şekilde ortaya koyması açısından iyi bir fırsat olarak gören Rum yönetimi için, görüşme, Merz’in Türkiye ziyaretinden iki hafta sonra gerçekleşecek olması sebebiyle ayrıca önem taşıyor.

Merz-Hristodulidis görüşmesinin gündemi Avrupa konuları, ikili ve bölgesel konuları içeren geniş bir yelpazeden oluşuyor. Gündemin tepesinde, Almanya’nın büyük önem verdiği, Güney Kıbrıs’ın Ocak 2026’da devralacağı AB dönem başkanlığı yer alıyor.

Haberde, ortak tatbikatlar ve arama-kurtarmada sıkı koordinasyon öngören 2024-2025 İkili Savunma İş Birliği Anlaşması ile Almanya ve Güney Kıbrıs arasında iyi bir iş birliği bulunduğu, ayrıca Orta Doğu’daki durum sebebiyle iki taraf arasında sivillerin acil tahliye operasyonlarıyla ilgili anlaşma da yapıldığı hatırlatıldı.

Merz’in 30 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret ettiği, Ankara-Berlin ilişkilerinin iyi düzeyde olduğu anımsatılan haberde, bugünkü görüşme çerçevesinde Hristodulidis’in Merz’den Türkiye ziyaretinin sonuçları hakkında bilgi istemesi ve Türkiye’nin “yaptırımların Rusya lehine bypass edilmesindeki baş rolüne” dikkat çekmesi bekleniyor.

Haberde, Rusya’ya yaptırımların bypass edilmesinin son Avrupa Konseyi’nde Hristodulidis tarafından gündeme getirilen ve Avrupa birimlerini meşgul eden bir konu olduğu belirtildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis Merz’e ayrıca “Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs’ın sorunu olmadığını, AB’nin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz parçası olduğu” iddiasını da iletecek.