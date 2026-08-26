Meteoroloji Dairesi, hafta sonunda sıcaklığın beş derece düşeceğini ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ağustos – 02 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge sıcak ve nispeten nemli, cumartesi ve pazar günleri ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 – 40, cumartesi ve pazar günleri ise 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 32 – 35 derece olacak. Hafta sonunda rüzgar kuvvetli esecek.