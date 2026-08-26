Meteoroloji Dairesi, hafta sonunda sıcaklığın beş derece düşeceğini ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ağustos – 02 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölge sıcak ve nispeten nemli, cumartesi ve pazar günleri ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Salı gününe kadar sağanak yağış bekleniyor
Salı gününe kadar sağanak yağış bekleniyor
İçeriği Görüntüle

En yüksek hava sıcaklığı; iç kesimlerde 37 – 40, cumartesi ve pazar günleri ise 32 – 35 derece, sahillerde ise periyot boyunca 32 – 35 derece olacak. Hafta sonunda rüzgar kuvvetli esecek.