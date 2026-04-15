Meclis Eski Başkanı ve Eski Başbakan Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesaplarına yönelik saldırılar ile ilgili açıklama yaptı.

Siber, son günlerde dijital basına ve bazı sayfalara yapılan ahlaki olmayan saldırıların benzerinin kendi sayfasına da yapıldığını belirtti.

Duygu ve düşüncelerini ifade ettiği, arşiv niteliğindeki programlarının kayıtlarının neredeyse tamamının silindiğini ifade eden Siber, “Bunun izahı mümkün değil” dedi.

Siber, saldırının kim veya kimler tarafından ve hangi amaçla yapıldığının ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, bunun hafife alınacak bir durum olmadığını kaydetti.

Bugün bu saldırıyı yapan veya yaptıranların ortaya çıkarılmamasının, ileride daha büyük ve altından kalkılamayacak sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.