Yolculuklar Kabusa Dönüşmesin

Keyifli bir yolculuk için uçuşlardan önce uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekleri araştırdık. İşte uçak yolculuğundan önce tüketmemeniz gereken gıdalar...

Pandemiden önce uçak yolculukları sırasında yiyip içmek, oldukça yaygın bir durumdu. Pandemiyle birlikte pek çok havayolu, yiyecek-içecek tüketimlerini sınırladı. Haliyle yolcuların birçoğu, karnını uçuştan önce doyurmaya başladı. Eğer siz de hassas bir sindirim sistemine sahipseniz doğru yerdesiniz! Özellikle uzun uçak yolculuklarından önce imdadınıza koşacak beslenme tüyolarını sizler için araştırdık ve derledik. Bu tüyolar sayesinde mide ağrıları, bulantıları ve şişkinlikle geçen yolculuklara veda edebilirsiniz. İşte keyifli bir uçak yolculuğu geçirmek için kaçınmanız gereken gıdalar…

Yüksek miktarda sodyum içeren gıdalar

Kabin içerisindeki nem oldukça sınırlıdır, haliyle pek çok yolcu uçuş esnasında dehidrasyon yaşar. Uçuşunuzdan önce yüksek miktarda sodyum içeren gıdalar tüketmek, daha fazla susamanıza neden olabilir. Susuzluğu hafife almamalısınız! Zira susuz kaldığınız birkaç saatin ardından kendinizi daha yorgun hissedebilir, şiddetli bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Kabızlık da cabası! Uzmanlar, uzun uçak yolculuklarından önce taze meyve ve sebzeler tüketmenizi, bol bol su içmenizi öneriyorlar.

Gazlı içecekler

Uçmak, kabin basıncında değişikliğe yol açtığı için vücudunuzda şişkinliklere neden olabilir. Dolayısıyla vücudunuzu şişirecek gazlı içeceklerden kaçınmanız gerekir. Uçak yolculuğundan önce gazlı içecekler tüketen pek çok kişi, kendilerini normalden daha “şişmiş” hissettiklerini belirtmiştir. Tabii yolculuklar midenizi bulandırıyorsa aşırıya kaçmamak şartıyla soda ya da kola tüketebilirsiniz.

Alkol

Gaz yapan yiyecekler

Soğan, kuşkonmaz, fasulye, lahana, karnabahar ve Brüksel lahanası gibi bazı yiyecekler, bağırsak gazına ve şişkinliğe neden olabilir. Yolculuk sırasında değişen kabin basıncıyla birlikte bu gazlar, can sıkıcı sancılara ve kokulara neden olabilir. Uzmanlar, özellikle uzun uçuşlardan önce gaza neden olabilecek gıdalardan kaçınmanızı öneriyorlar.

Kahve

Bir fincan kahve bile kendinizi susuz hissetmeniz için yeterlidir. Ek olarak kahvenin idrar söktürücü etkisini de unutmamanız gerekir. Uçuşlardan önce kahve tüketmek, uykusuz kalmanıza neden olurken stres seviyenizi de arttırabilir. Kim sürekli tuvalete gittiği stresli bir uçuş deneyimi yaşamak ister ki?

İşlenmiş atıştırmalıklar

Eğer hassas bir mideniz varsa sindiriminizi etkileyecek yiyeceklerden uzak durmak isteyebilirsiniz. Örneğin bol miktarda şeker içeren atıştırmalıklar ya da fast food… Uçuşunuzu rahat geçirmek için riskleri azaltmanız gerektiğini unutmamalısınız. Sindirim sisteminizi rahatsız etmeyecek taze meyvelere, sebzelere ve kuruyemişlere bir şans vermekte fayda var!