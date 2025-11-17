Kıbrıs, denizi, doğası ve kültürel yapısıyla keşfedilmeye değer bir ada. Ancak toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olması, araç kiralamayı hem turistler hem de yerel ziyaretçiler için neredeyse zorunlu hale getiriyor. Adada kendi aracınızla gezmek; Lefkoşa’nın tarihi sokaklarından Girne’nin sahil yollarına, Magosa surlarından Karpaz Yarımadası’na kadar uzanan bölgeleri özgürce keşfetmenizi sağlar.

Kıbrıs araç kiralama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunur. Fiyat karşılaştırması yapmadan kiralama yapmak, sözleşme maddelerini okumadan imza atmak veya sürüş alışkanlıklarına alışmadan yola çıkmak, sık yapılan hatalar arasındadır.

Kıbrıs Araç Kiralama Piyasası Hakkında Kısa Bilgi

Yaklaşık fiyat ortalaması (günlük - ekonomi) En çok tercih edilen şirketler En çok kiralama yapılan yer En çok tercih edilen model 650 TL - 1.500 TL Budget, Gri Rent a Car, Figo Rent a Car Ercan Havalimanı Hyundai i10

Trafik ve Sürüş Alışkanlıklarına Dikkat Edin

Kıbrıs’ta trafik sol şeritten akar, direksiyon ise sağ tarafta bulunur. Türkiye’den gelen sürücüler için bu durum ilk birkaç gün alışma gerektirir. Özellikle kavşaklarda dönüş yaparken veya sollama sırasında yön karışıklığı yaşanabilir. Bu nedenle ilk günlerde kısa mesafelerde araç kullanmak daha güvenlidir. Ercan Havalimanı araç kiralama hizmeti alacaksanız, bu nedenden ötürü şoförlü tercih etmeyi düşünebilirsiniz.

Ada genelinde hız limitleri şehir içinde 50 km/s, şehir dışında ise 80 - 100 km/s aralığındadır. Radar kontrolleri oldukça sık yapılır ve cezalar yerinde kesilebilir. Ayrıca “mini roundabout” (küçük ada) kavşak sisteminde öncelik soldan gelen araçlarındır. Bu kuralı gözden kaçırmak, en yaygın sürücü hatalarından biridir.

Kırsal bölgelerde (özellikle Karpaz ve Lefke yönünde) dar yollar ve yaban eşekleri gibi doğal engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu rotalarda düşük hızla ilerlemek, hem güvenliği hem de araç bütünlüğünü korur.

Sigorta, Depozito ve Araç Kontrolü

Kıbrıs’ta araç kiralarken en önemli noktalardan biri sigorta kapsamını netleştirmektir. Temel sigorta genellikle kira bedeline dâhildir. Ancak bu kapsam çoğu zaman sadece üçüncü taraf hasarlarını içerir. Bu nedenle mini hasar sigortası, lastik-cam-far teminatı veya tam kasko gibi ek sigorta paketlerini tercih etmek, olası masrafları önceden önlemeyi sağlar.

Araç teslimi sırasında mutlaka mevcut çizik ve göçükleri kontrol edip fotoğraflayın. Böylece iade sırasında oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz.

Kıbrıs’ta araç kiralarken genellikle sürücü adına kayıtlı kredi kartı ibraz edilmesi zorunludur. Firmalar 2.000 - 15.000 TL arasında değişen bir tutarı depozito (provizyon) olarak bloke eder. Araç hasarsız iade edildiğinde bu tutar birkaç iş günü içinde serbest bırakılır. Nakit depozito kabul eden firmalar nadirdir; bu nedenle kart limitinizi kontrol etmekte fayda vardır.

Teslim Noktaları ve Kiralama Süreci

Kıbrıs’ta araç tesliminin en yoğun yapıldığı yer Ercan Havalimanı’dır. Havalimanı teslimi, hem zamandan tasarruf sağlar hem de transfer ücreti ödemeden doğrudan yolculuğa başlamanızı mümkün kılar.

Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa merkezlerinde de birçok ofis bulunur. Şehir içi otel teslimi veya adrese araç getirme hizmeti veren firmalar, kısa süreli tatiller için oldukça pratiktir. Özellikle Girne bölgesinde otellerle iş birliği yapan ofislerde erken teslim avantajı sunulabilir.

Yakıt, Kilometre ve Sınır Geçişleri

Kıbrıs’taki firmalar genellikle “tam depo - tam depo” sistemini uygular. Aracı dolu depo ile teslim alır ve aynı şekilde iade edersiniz. Benzin fiyatları Türkiye’ye göre biraz daha uygundur, bu da uzun rotalarda avantaj sağlar.

Ancak önemli bir fark: Kuzey Kıbrıs’ta kiralanan araçların Güney Kıbrıs’a geçişi sigorta kapsamı dışındadır. Çoğu firma sınır geçişine izin vermez; bazıları ise özel izinle ek sigorta bedeli talep eder.

Ayrıca günlük kilometre limiti genellikle 200 - 250 km’dir. Sınırsız kilometre seçeneği sunan firmalar daha yüksek fiyatlı olsa da uzun rotalar için daha ekonomiktir.

Dikkatli Plan, Konforlu Seyahat

Kıbrıs’ta araç kiralamak, adayı özgürce keşfetmenin en pratik yoludur. Ancak kiralama öncesi sözleşmeyi dikkatle incelemek, sigorta ve yakıt politikasını kontrol etmek büyük fark yaratır.

Kıbrıs'ta araç kiralamak, adayı özgürce keşfetmenin en pratik yoludur. Ancak kiralama öncesi sözleşmeyi dikkatle incelemek, sigorta ve yakıt politikasını kontrol etmek büyük fark yaratır.