Gençlik Gücü Spor Kulübü’nün 75. yılı kapsamında, kulübün altyapı yapılanması GG Akademi tarafından çocukların futbola katılımını teşvik etmeye yönelik yeni bir kampanya başlatılıyor.

“Geleceğin Gücü” adı verilen kampanya kapsamında, GG Akademi’ye yeni kayıt yaptıracak sporculara çeşitli avantajlar sunulacak.

Kampanya şartları doğrultusunda, %85 katılım sağlayan sporculara 1 ay futbol eğitimi ücretsiz verilirken, buna ek olarak 1 ay daha ücretsiz eğitim imkânı sağlanacak. Kampanyaya katılan sporcular ayrıca 3.000 TL’ye kadar China Bazaar hediye çeki kazanabilecek.

GG Akademi tarafından yapılan açıklamada, projenin yalnızca futbolcu yetiştirmeye değil; çocuklara küçük yaşta disiplin, takım ruhu, mücadele ve kulübe aidiyet gibi değerlerin kazandırılmasına da katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kulüp, 75 yıllık geçmişinden aldığı güçle yeni nesil sporcular yetiştirmeyi amaçlarken, kampanyanın ana mesajını ise “75 yıllık miras, sonsuz mücadele” olarak belirledi.

Geçmişin mirasıyla geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefleyen GG Akademi, “Geleceğin Gücü” kampanyasıyla yeni sporcularını bekliyor.