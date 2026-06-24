Transfer çalışmalarını sürdüren Mormenekşe, taraftarını heyecanlandıran hamleleri yaptı.
Kırmızı-yeşilliler, eski golcüsü Erhan Çınar ile yeniden anlaşarak sözleşme imzaladı.
Mormenekşe Kulübü geçtiğimiz sezonu Aslanköy’de geçiren golcü oyuncusu Erhan Çınar ile nikah tazeledi.
GADJ’LA YOLA DEVAM
Öte yandan Mormenekşe, yabancı oyuncusu Modou Gadj ile de yeniden sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Mormenekşe'ye transfer olan Senegal'li forvet, 19 maçta 15 gol atmıştı.
Gadj, bu sezon 1.Lig'de Mormenekşe forması giyecek.