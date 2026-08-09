Süper Lig ekibi Cihangir Kulübü’nün eski futbolcusu, köyün sevilen insanı merhum Bekir Topuz anısına düzenlenen Bekir Topuz Anı Maçında, Cihangir ile Türk Ocağı Limasol karşılaştı.

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Cihangir Gençlik Spor Kulübü – Türk Ocağı Limasol arasındaki Bekir Topuz Anı Maçı, Cihangir Stadında oynandı. Cenk Aras Özfuttu’nun yönettiği Cihangir – Türk Ocağı maçını Cihangir 4 – 2’lik galibiyetle tamamladı. Cihangir’in Türk Ocağı karşısındaki gollerini yabancı futbolcuları Weston (2) ve Meye (2) kaydetti.

Cihangir böylelikle Ali Şenkayalar Kupası’ndan sonra Bekir Topuz Kupası’nı da müzesine götürmeyi başardı.