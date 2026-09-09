Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin temasları çerçevesinde bugün ara bölgede yeniden bir araya gelecek.

Liderlerin görüşmesi saat 10.30’da başlayacak.

İki liderin 2 Eylül’de yapılması planlanan görüşmesi, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından ertelenmiş ve yeni görüşme tarihi 9 Eylül olarak belirlenmişti.

Bugünkü görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau da önceki gün görüşmeye ilişkin hazırlık amacıyla bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın da bu süreçte adaya gelmesi planlanıyordu. Ancak Holguin’in öngörülen ziyareti sağlık nedenleriyle ertelendi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Holguin’in eylül ayı sonunda New York’ta BM Genel Kurulu çerçevesinde iki liderle görüşmesi bekleniyor.

Hristodulidis de dün yaptığı açıklamada, Erhürman ile New York’a gitmeden önce iki veya üç kez daha görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Erhürman ile Hristodulidis, 26 Ağustos’ta ara bölgede yaklaşık üç saat süren görüşmelerinin ardından temaslarını yoğunlaştırma ve haftada en az bir kez, gerektiğinde ise daha sık bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.