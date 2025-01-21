Girne’de ana cadde üzerinde seyir halindeyken taşıdığı parke taşı ve diğer malzemeleri yola döken bir kamyon, olay yerinden durup bakmadan uzaklaştı.

Bu durum, çevredeki vatandaşların ve sürücülerin tepkisini çekerken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sürücüye ve bu tür davranışlara karşı sert tepki gösterdi.

Şenkul, kamyon sürücüsünün polise şikayet edildiğini ve bunun cezasız kalmayacağını ifade etti.

Başkan Şenkul'un konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

"Bu ülkede her şey bu kadar basit.

Şehrin ana caddesine malzemeni döktüğün yetmez gibi durup bakmıyorsun bile.

Kaldırımda yaya olsa, bunun hesabını nasıl verecekti sürücü ya da firma.

Yol içindeki temizlik 20 dakika içinde sağlandı, ilgili araç tespit edildi, polisimize gerekli şikayet yapıldı,

Bu vurdumduymazlık cezasız kalmayacak da, buradaki daha önemli sorun ülkedeki devlet otoritesi boşluğudur.

Girne Belediyesi olarak elimizden geldiğince ülkemizi sahipsiz zannedenlerle mücadele etmeye devam edeceğiz…"