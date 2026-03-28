KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin hazırladığı hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının komiteden geçirilerek Meclis Genel Kurulu gündemine alınması üzerine Pazartesi itibarıyla genel greve çıkacaklarını duyurdu.

Tüm sendikalar adına açıklama yapan Maviş, UBP-DP-YDP hükümetinin söz konusu yasa tasarısını komiteden geçirip Meclis gündemine alması halinde genel grev başlatacaklarını daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Tasarının dün komiteden geçirildiğini ve 30 Mart Pazartesi günü Meclis gündemine alındığını kaydeden Maviş, bu doğrultuda tüm sendikaların genel grev kararı aldığını ifade etti.

Açıklamada, “30 Mart Pazartesi itibarıyla genel greve çıkacağımızı ve sonuç alıncaya kadar grevde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Maviş ayrıca, hükümetin grev yasağı getirmesi durumunda bu yasağın tanınmayacağı ve sivil itaatsizlik kararı alındığını da sözlerine ekledi.