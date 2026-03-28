AKSA SÜPER LİG
Bugün
Yeni Boğaziçi – Mağusa Türk Gücü: 1 – 2
Esentepe – Küçük Kaymaklı: 0 – 1
Yenicami – Mormenekşe: 0 – 1
Lefke – Karşıyaka: 1 – 1
Atatürk Stadı, China B. Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği, (Utku Hamamcıoğlu)
Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar – Cihangir, (Fehim Dayı)
29 Mart Pazar, Saat 16:00
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Çetinkaya, (Burak Mandralı)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Alsancak Yeşilova, (Evren Karademir)
AKSA 1. LİG
Bugün
Yılmazköy – Lapta: 2 – 1
Geçitkale – Değirmenlik: 2 – 7
29 Mart Pazar, Saat 16:00
Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı: A.Kozanköy – Binatlı, (Fatih Bardakçıoğlu)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Yalova, (Turgay Misk)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol – Göçmenköy,(Tufan Çerçioğlu)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – DND L. Gençler Birliği, (Kerem Eran)
Göçmenköy Stadı: Hamitköy – Aslanköy, (Ferhat Tuna)
Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Düzkaya, (Abdullah Genç)