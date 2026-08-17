Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alsancak Yeşilova, kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti.

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi hazırlık programı kapsamında Bolu’da kampa girecek. Takımın kamp sürecinde yoğun antrenmanlarla fiziksel olarak güçlenmesi hedefleniyor.

Teknik heyet, Bolu kampında oyuncuların fiziksel gelişiminin yanı sıra taktiksel çalışmalar üzerinde de yoğunlaşacak. Kamp sürecinin, yeni sezon öncesinde takımın oyun yapısının şekillenmesi açısından önemli bir hazırlık dönemi olması bekleniyor.