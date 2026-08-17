Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur’da kampa girdi.

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan DND Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, sezon öncesi kamp çalışmaları için e Burdur’a gitti.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendiren ve hedeflerini büyüten kırmızı-siyahlı ekip, kamp sürecini yoğun antrenman programı ve hazırlık maçlarıyla değerlendirerek lige en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Takım kafilesini havalimanından Asbaşkan Altunç Orkun uğurlarken, 21 futbolcu ve teknik ekip kamp için gittikleri Burdur’da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüp başkanı Mustafa Tosunoğlu ve yönetim kurulundan bir heyetin çarşamba günü kampa katılması bekleniyor.

Burdur’da Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilecek kamp boyunca teknik heyetin özellikle takımın fiziksel durumunun geliştirilmesi, yeni transferlerin takıma adaptasyonu ve oyun sisteminin oturtulması üzerinde çalışması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon elde ettiği başarılı sonuçların ardından yeni sezonda da zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen DND Larnaka Gençler Birliği’nde kamp dönemi, takımın sezon öncesindeki en önemli hazırlık etaplarından biri olacak.

Kırmızı-siyahlı camia, Antalya kampının takımın birlikteliğini ve saha içindeki uyumunu daha da güçlendirmesini hedeflerken, kulüp yönetimi teknik heyet ve oyunculara verimli, başarılı ve sakatlıksız bir kamp dönemi diledi.

(Fotoğraf: Ersin Orkoz)