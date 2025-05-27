Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, TİKA tarafından yenilenen Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti. Kayalar ziyaretinde, yeni müze binası inşa edileceğini de açıkladı.

Dernek ve TİKA iş birliğinde yenileme ve çevre düzenlemesi yapılan müzede incelemelerde bulunan Kayalar, Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı katliamların en önemli hafıza mekanlarından birisinin Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi olduğunu dile getirdi. Kayalar, binanın yapısal sorunlarını gidermek adına çalışmalar ve çevre düzenlemesi yaptıklarını anlattı.

Bunun projenin ilk aşaması olduğunu kaydeden Kayalar, bundan sonraki aşamada, mevcut binayı muhafaza ederek yanına yeni müze binası inşa edeceklerini açıkladı. Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitleri Müzesi'ndeki projenin de ilerleyen dönemde tarihe ışık tutacağını söyleyen Kayalar "Katliamda 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki büyüğümüze kadar insanlar şehit oldu" diyerek şehitleri rahmetle andı.

Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Güler de, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, TİKA yetkililerine teşekkür etti.

Yapılacak olan yeni müzede de eşyaların sergileneceğini dile getiren Güler, dünyada görülmemiş bir vahşetin yaşandığını dünyaya ispat edeceklerini söyledi.