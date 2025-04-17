1974 Mutlu Barış Harekâtı esnasında 21 Temmuz 1974 günü, TCG KOCATEPE Gemisinde şehit olan Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli’nin eşi Nükhet Gönyeli 16 Nisan 2025 Çarşamba günü Ankara’da vefat etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada; “Annemiz Nükhet Gönyeli’yi 16 Nisan 2025 Çarşamba günü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız büyüktür. Cenazesi, 18 Nisan 2025 Cuma Günü İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Annemiz Nükhet Gönyeli’nin vefatı tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli adını yaşatmak için her yıl Doğu Akdeniz açıklarında Şehit Teğmen Caner GÖNYELİ Arama Kurtarma Davet Tatbikatı düzenlenmektedir. Nükhet Gönyeli her yıl eşi adına düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatına katılmakta ve anısını daima canlı tutmaktaydı.