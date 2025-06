Tatbikata ilişkin basın brifingi, Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’nda yapıldı. Gönyeli ailesinin de katıldığı brifingde ilk olarak, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin özgeçmişi okundu.

Ardından, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve TC Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli’ye tatbikat anı objeleri takdim edildi.

- Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, basına verdiği brifinge, tatbikat ve kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi vererek başladı. Görgülü, arama kurtarmanın genel tanımıyla denizde ve karada tehlike içerisindeki insanların ve araçların; su üstü vasıtaları, uçaklar, helikopterler ve bu maksatla teşkil edilmiş özel kurtarma timleri kullanılarak aranması ve kurtarılması olduğunu belirtti.

Arama kurtarma faaliyetlerinin zamana karşı bir yarış niteliği taşıdığını vurgulayan Görgülü, bu faaliyetlerin profesyonelce yetişmiş bir personel, iyi bir organizasyon ve birimler arasında yakın koordinasyonla iş birliği gerektirdiğini; bunun yanında 24 saat görev yapmayı zorunlu kıldığını ifade etti.

Görgülü, KKTC’nin egemenliğini ilan ettiği topraklar ile karasuları ve hava sahasının arama kurtarma bölgesi olduğunu söyledi.

KKTC tarafından 26 Mart 2002 tarihinde Ercan Bölgesel Arama Kurtarma Merkezi’nin faaliyete geçirildiğini belirten Görgülü, arama kurtarma hizmetinin verilebileceğinin NOTAM ile ilan edildiğini ve basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurulduğunu kaydetti.

Bu kapsamda, KKTC arama kurtarma birlikleri tarafından 26 Mart 2002 tarihinden itibaren Karpaz'ın güneyinde 40, Karpaz'ın kuzeyinde 60, Erenköy bölgesinde 9 ve uluslararası sularda 5 olmak üzere toplam 114 arama kurtarma görevi icra edildiğini belirti.

Tatbikatın amacının, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, personeli eğitmek ve insani yardım harekâtı çerçevesinde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğini denemek olduğunu ifade eden Görgülü, tatbikatın basına ve yabancı gözlemcilere açık olarak kara ve deniz olmak üzere iki safha halinde, üç senaryo kapsamında icra edileceğini kaydetti.

Görgülü, tatbikatın kara safhasının 101 Evler bölgesindeki 1 numaralı Vatan Sahasında, deniz safhasının ise yarın Gazimağusa açıklarında, Dipkarpaz’ın güneydoğusundaki 2 numaralı Zafer Sahası ile Gazimağusa’nın doğusundaki 3 numaralı Bayrak Sahasında icra edileceğini bildirdi.

- Tatbikat senaryoları

Tatbikat senaryoları hakkında da bilgi veren Tümgeneral Görgülü, tatbikatın kara safhasında, KKTC hava sahasında Türkiye-KKTC güzergâhında seyreden bir yolcu uçağıyla Beşparmak Dağları üzerinde temasın kesilmesi üzerine arama kurtarma faaliyetlerinin yürütüleceğini aktardı. Tümgeneral Görgülü, deniz safhasında, Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında, Türk arama-kurtarma bölgesinde, çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle bir ticari yatın çarpışması sonrası kazazedelerin kurtarılması ve kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi faaliyetlerinin yapılacağını söyledi.

Görgülü, deniz safhasındaki üçüncü senaryonun ise KKTC karasularındaki üç numaralı sahada, bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması faaliyetleri olduğunu ifade etti.

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti’nden 10, KKTC’den 4 koordinasyon merkezinin fiilen iştirak edeceğini kaydeden Görgülü, TC Milli Savunma Bakanlığı’ndan 6 adet uçar unsur, 1 adet yüzer unsur ve 2 kurtarma timinin tatbikatta yer alacağını söyledi.

Görgülü ayrıca TC İçişleri Bakanlığı’ndan 7 uçar unsur, 7 yüzer unsur ve 3 kurtarma timinin de fiilen tatbikata katılacağını belirtti.

Tümgeneral Görgülü, tatbikata arama kurtarma teşkilatında yer alan sivil kuruluşlar kapsamında; Türkiye’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile KKTC’den Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi unsurlarının katılacağını ifade etti.

- Tatbikatta 14 koordinasyon merkezi, 37 askeri unsur ve sivil ekipler görev alacak

Tümgeneral Görgülü, tatbikata Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2 hava unsuru, 5 deniz unsuru ve 5 arama-kurtarma timinin fiilen katılacağını, toplamda ise 14 arama-kurtarma koordinasyon merkezi, 15 hava unsuru, 13 deniz unsuru, 9 arama-kurtarma timi ile çeşitli sivil unsurların görev alacağını açıkladı.

Görgülü, “KKTC ve anavatanı Türkiye Cumhuriyeti unsurları, gönül ve emel birliği içerisinde, her ortamda gece ve gündüz, karada, kara sularında veya uluslararası sularda, her yerde ve her zaman arama kurtarma harekâtı icra etmeye hazırdır” vurgusuyla konuşmasını tamamladı.