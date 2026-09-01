Şehir Plancıları Odası, Gazimağusa “Yat Limanı ve Marina Projesi”ne ilişkin tanıtım toplantısına KTMMOB bünyesinde faaliyet gösteren ilgili meslek odalarının davet edilmemesini eleştirerek, bunun; katılımcılık, şeffaflık ve bilimsel planlama ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, Turizm Bakanlığı tarafından Laguna bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan projenin uygulanabilmesi için Gazimağusa–İskele–Yeniboğaziçi İmar Planı’nda değişiklik yapılması gerektiği savunuldu.

Bu sebeple, önce Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanacak plan değişikliğinin kamuoyuna sunularak ve görüş ile itirazların alınacağı yasal sürecin eksiksiz işletilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Birleşik Kurul’a sunulan ve yayımlanması beklenen plan değişikliğinin bekletildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Yeni plan değişiklikleri gerektiren projelerin oldu-bitti anlayışıyla gündeme getirilmesi ciddi bir yönetim ve hukuk sorunudur. Planlama sürecinde değerlendirilmemiş ve gerekli yasal aşamalardan geçirilmemiş hiçbir projenin hukuki bir karşılığı yoktur.” denildi.

Gazimağusa Limanı çevresinin; sulak alanları, lagün yapıları, kuş göç yolları ve endemik türleriyle ekolojik açıdan kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bu alanların yatırım amacıyla yapılaşmaya açılamayacağı ve “kamu yararı göz ardı edilerek peşkeş çekilemeyeceği” ifade edildi.

Yetkili makamların; hukuka, bilimsel planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun hareket etmeye, bölgenin ekolojik değerlerini korumaya, plan değişikliği sürecini şeffaf ve katılımcı biçimde yürütmeye davet edildiği açıklamada projelerin planlama süreçlerinin önüne geçirilmesine, doğal alanların yatırım amacıyla yapılaşmaya açılmasına ve ilgili meslek örgütlerinin süreç dışında bırakılmasına sessiz kalınmayacağı belirtildi.