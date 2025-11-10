Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve UBP Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, “World Travel Market (WTM) Londra 2025 Fuarı”na katıldı.

Yazılı açıklama yapan Savaşan, fuar kapsamında UN Tourism ve WTTC (World Travel & Tourism Council) iş birliğiyle düzenlenen “Turizm Bakanları Zirvesi”ni de takip ettiğini belirtti.

Savaşan, zirvede, dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar ve sektör liderlerinin, turizm yatırımlarının yalnızca daha büyük değil; aynı zamanda yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması gerektiği yönünde ortak görüşler paylaştığını belirtti.

Savaşan, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi temsilcilerinin de WTM London Teknoloji Zirvesi kapsamında yapay zekâ, veri güvenliği, yeni ödeme teknolojileri ve seyahat endüstrisinde dijital dönüşüm konularında düzenlenen oturumları takip ettiğini kaydetti.

Savaşan, fuar süresince Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere birçok ülkenin temsilcisi ve basın mensuplarıyla da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Bu görüşmelerin yanı sıra 2026 yılına yönelik olarak özellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon ile tüp bebek alanlarında yeni sağlık turizmi iş birliği anlaşmalarına da imza atıldı.

WTM Londra 2025’e bu yıl 180’i aşkın ülkeden 4 binden fazla katılımcı ve 46 bin ziyaretçi katıldığını belirten Savaşan, fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm, sağlık ve eğitim alanlarındaki potansiyelinin, bakanlık ve sektör temsilcileri tarafından uluslararası düzeyde tanıtıldığını vurguladı.

Ahmet Savaşan, konsey üyeleriyle birlikte küresel seyahat trendlerini izlemeye ve KKTC turizmini geleceğe taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.