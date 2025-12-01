Alpet Kıbrıs’ın Alpet Click Uygulaması kapsamında düzenlediği Mercedes A-Class çekilişinin heyecan dolu finalinde ilk talihli tüketici Hasan Kılıvan oldu.

24 Kasım’da, Alpet Kıbrıs yöneticilerinin ve Noter huzurunda yapılan ön çekilişle, kampanya katılımcıları arasından 25 asil finalist ve 5 yedek finalist resmî olarak belirlendi. Concorde Tower Lefkoşa da dün gerçekleşen büyük final çekilişi, Piyangolar Birimi yetkilileri ve Tasdik Memuru huzurunda tamamen şeffaf bir şekilde yapıldı. Finalistlerin en geç 15:15’e kadar çekiliş salonunda fiziken hazır bulunması zorunluydu. Bu saatten sonra salonda olmayan asil finalistlerin hakları, sıralamaya göre yedek finalistlere devredildi.Gün sonunda Mercedes A-Class’ın büyük talihlisi

VAKKAS VE SOFU ALTINBAŞ

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte söz alan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş ülkede kazandığını ülkeye yatırma anlayışı ile büyüyen grubun ve güzide üye Alpet’in tüketiciden aldığı güven ve desteğin yatırımcı olarak kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Etkinlikte söz alan Altınbaş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş da kampanyaya katılarak destek veren halka ve işletmelere teşekkür ederek ülkeye olan yatırımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu konuşmasında tüketiciden aldıkları destekle yatırımlarını ülke düzeyinde devam ettireceklerini, yeri ve zamanı geldikçe de tüketiciye özel fırsatlar ve avantajlar yaratacaklarını vurguladı

Alpet Kıbrıs yetkilileri, çekilişin şeffaf biçimde tamamlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kampanyamıza yoğun ilgi gösteren tüm kullanıcılarımıza teşekkür ediyoruz. Alpet Click ile müşterilerimize değer katan yeni kampanyalar sunmaya devam edeceğiz.”

Ödül Teslim Süreci

Kazanan talihli, Tasdik Memuru tutanağı doğrultusunda anında ilan edilmiş olup, ödül teslim süreçleri yalnızca finalde fiziken hazır bulunan kişi üzerinden yürütüldü Alpet Kıbrıs yetkilileri, kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm kullanıcılarına teşekkür ederken, finale kalan katılımcıları tebrik etti.

Etkinlik finale kalanlar, Altınbaş Grubu ve Alpet Kıbrıs Yetkililerinin toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.