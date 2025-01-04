Zambiya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Lusaka’da görevli sarhoş bir polis memurunun, karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı ortaya çıktı. Olayın ardından polis memuru gözaltına alınırken, firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KUTLAMA İÇİN HÜCRE KAPILARINI AÇTI

Zambiya polisinden yapılan açıklamaya göre, Lusaka’daki bir karakolda görev yapan Titus Phiri isimli polis memuru, alkolün etkisiyle gözaltında tutulan 13 şüpheliyi serbest bıraktı. Olayın, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı gece gerçekleştiği belirtildi.

ANAHTARLARI ZORLA ALDI

Yetkililer, Phiri’nin nezarethane hücrelerinin anahtarlarını karakolda görevli başka bir polis memurundan zorla alarak hücre kapılarını açtığını bildirdi. Sarhoş polis memurunun serbest bıraktığı 13 şüphelinin büyük bir kısmının hırsızlık ve saldırı suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI FİRARİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Titus Phiri gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. Polis teşkilatı, serbest bırakılan suçluların yakalanması için kapsamlı bir operasyon başlattı.