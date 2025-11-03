Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (KKTCCSO) ortak prodüksiyonu “Saraydan Kız Kaçırma” operası, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşuyor.

7 Kasım’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek temsilin biletleri günler öncesinden tükendi. KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre gösterilen ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Töre, “Kurulduğu günden bu yana artan bir ivmeyle çalışmalarını sürdüren kurumumuz, Türk opera-bale sanatının evrensel gücüyle Kıbrıs Türk yüksek kültürünün geldiği seviyeyi dünyaya sergilemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Adana Kültür Yolu Festivali’nde sahnelenen Saraydan Kız Kaçırma opera temsillerimiz şimdiye kadar dört binden fazla seyirciyle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı" dedi.