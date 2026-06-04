Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı salgını nedeniyle alınan kararların ardından Rum hükümeti, krizin kontrol altına alınması için güvenlik güçlerini aktif olarak sahaya indirdi.

Fileleftheros gazetesi, Başkanlık Sarayı’nda geçen hafta yapılan toplantıda alınan kararların uygulanması amacıyla Savunma, Tarım ve Adalet Bakanlıkları ile polis ve askeri yetkililerin katıldığı koordinasyon toplantısı yaptığını yazdı.

Gazete, toplantıda, polis ile ordunun enfekte hayvanların itlafı sırasında veteriner ekiplerine güvenlik sağlaması, kan örneği alan ekipleri koruması, kaçak hayvan geçişlerini önlemek için Yeşil Hat'ta denetimlerin sıkılaştırılması ve dezenfeksiyon noktalarının güvenliğinin artırılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Larnaka'da 11, Lefkoşa'da 3 ve Limasol'un Pahna bölgesinde 1 olmak üzere toplam 15 çiftlikte, yaklaşık 6 bin hayvanın itlaf edileceğinin açıklandığını belirten gazete, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun da pozitif vaka çıkan çiftliklerdeki itlaf işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması gerektiğini söylediğini yazdı.

Haberde, son dönemde “Kofinu” (Geçitkale) ve Pahna köylerinde veterinerlere yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı; bu olaylar nedeniyle de güvenlik güçlerinin sürece daha fazla dahil edildiği ifade edildi.

Gazete, resmi verilere göre şap hastalığı nedeniyle şu ana kadar 45 bin 180 koyun ve keçi, 3 bin 18 büyükbaş hayvan ve 24 bin 483 domuzun itlaf edildiğini yazdı.

-Kaçak Hayvan Ticareti İddiası

Gazete Rum hükümetinin, virüsün başlıca yayılma kaynaklarından birinin "kuzeyden yapılan yasa dışı hayvan ticareti ve hayvan hareketleri olduğu yönündeki" iddialar üzerine cezaları ağırlaştırmaya hazırlandığını yazdı.

Yeni düzenlemeye göre, idari para cezalarının 100 bin euroya, mahkeme tarafından verilebilecek cezaların ise 250 bin euroya kadar çıkabileceğini kaydeden gazete, şu ana kadar toplam 91 bin 540 euroluk 27 idari para cezası kesildiğini, ayrıca 6 ciddi ihlal vakasının polis tarafından cezai soruşturmaya alındığını belirtti.

-“Hayvancıların Sesi Birliği” Başkanı Neofitu’ya tehdit

Öte yandan Alithia gazetesi de “Hayvancıların Sesi Birliği” Başkanı Neofitos Neofitu’un, salı akşamı evine giderken maskeli şahıslar tarafından tehdit edildiğini yazdı.

Gazete, Neofitu’nun polise verdiği ifadede, maskeli 3 kişinin aracının önünü kestiğini, birinin Neofitu’nun yanına giderek kafasına silah dayadığını ve şap hastalığıyla ilgili eylemlerine son vermesi için kendisini tehdit ettiğini söylediğini belirtti.

Haberde, saldırganların Neofitu’nun aracının rüzgarlığını kırdıkları ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.