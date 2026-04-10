Güney Kıbrıs’ın, şap hastalığı konusunu görüşmek amacıyla iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ndeki Kıbrıslı Türk üyelerle yeniden diyalog kurulmasını gündeme aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, şap hastalığı nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısının 32 bini aştığını kaydederken, adanın tümünün bu hastalıktan etkin şekilde korunabilmesine yönelik, Kıbrıslı Türk ve Rumların ortak önlemler alması gerektiğini yazdı.

Gazete, Rum tarafının bu hafta, Sağlık Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu aracılığıyla, 17 Mart'taki toplantının ardından yeni bir toplantı yapılması için Türk tarafına talepte bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Filaktu, Kıbrıslı Türklerin strateji değiştirme olasılığını değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduklarını söylediklerini ve Avrupa protokollerini uygulayıp uygulamayacakları konusuna hala yanıt vermediklerini savundu.

Filaktu, iki tarafın da şap hastalığı hakkında düzenli olarak birbirlerini bilgilendirmelerinin gerekliliğini vurguladı.

Filaktu, komitedeki Kıbrıslı Türk üyelerin bir önceki toplantıda, hastalığın başlangıçta kapsam dışı bırakılan “Lapathos” (Boğaziçi) bölgesiyle sınırlı kaldığını, durumun stabil olduğunu ve yeni vaka olmadığını, KKTC’deki tüm hayvan popülasyonunun aşılanması amacıyla çalışmaların devam ettiğini ve diğer bölgelerde de numunelendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdiğini kaydetti.

AB'nin katılımı olmadan şap hastalığı sorununa kesin çözüm bulunamayacağını söyleyen Filaktu, komite üyelerinin şap hastalığına teknik düzeyde yaklaştığını ve komitenin, KKTC’de ilk şap hastalığı vakasının tespit edilmesinden bu yana en az 4 kez toplandığını söyledi.

Habere göre Filaktu, komite üyelerinin sürekli iletişim halinde olduğunu ve gerektiğinde, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile de temas kurulduğunu belirtti.

-4 yeni vaka daha tespit edildi

Gazete, epidemiyolojik krizin "şiddetlendiğini" ve Veteriner Dairesi’nin dün, dört yeni vaka tespit edildiğini doğruladığını yazdı.

Şu anda 70 çiftlikte hastalık görüldüğünü kaydeden gazete, Rum Tarım Bakanlığı tarafından şap hastalığı için oluşturulan web sitesinde de interaktif harita bulunduğunu ve salgının gidişatı, koruma-denetim bölgeleri ve dezenfeksiyon noktalarının bu haritada gösterildiğini belirtti.

Haberde, aşılamaların ikinci aşamasının devam ettiği, bugüne kadar sığır popülasyonunun yüzde 67'sinin, koyun ve keçi popülasyonunun da yüzde 44'ünün ikinci doz aşılamasının yapıldığı ifade edildi.