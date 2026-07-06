Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Mayıs’a kadar olan borçlarını, 17 Temmuz'a kadar kapatması gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Mayıs’a kadar hesaplarını kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Haziran 2025 sonu itibarıyla 12 fatura dönemi ve üzeri borcu bulunan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı ifade edildi.

Abonelerin mağduriyet yaşamaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişeleri veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatması istendi.