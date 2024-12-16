Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in "genelde üretim sektörünü, spesifik olarak da zeytinyağı üreticisini hedef alarak ‘asalak sektör" diye açıklamalarda bulunduğunu belirterek, Deniz'i kınadı. KTSO Deniz'i yerli üreticileri hedef alan söylemlerine son vermeye ve sektörden özür dilemeye de davet etti.

Deniz'in üretim sektörüne yönelik “itibarsızlaştırmaya yönelik” açıklamalarının “talihsiz ve yanıltıcı” olduğunu kaydeden KTSO, “Yerli üretimi baltalamaya yönelik bu tür söylemler, ülke ekonomisi ve tüketicinin çıkarları açısından ciddi zararlar doğurabilir" dedi.

KTSO, yazılı açıklama yaparak Deniz’e tepki gösterdi; Deniz’in yerli üretimi ve üreticiyi hedef alarak gerecek dışı iddialarda bulunulduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Ticaret Odası Başkanı’nın genelde üretim sektörünü, spesifik olarak da zeytinyağı üreticisini hedef alarak ‘asalak sektör’ diye nitelendirmesini şiddetle kınıyoruz. Yerli üreticiyi korumak için uygulanan fonları eleştiren Ticaret Odası Başkanı, fonların üreticiyi ‘tembelleştirdiği’ yönündeki anlamsız iddiayı ortaya atıp, sanayicileri zan altında bırakmak istemektedir” denildi.

Deniz'in yerli üreticiyi, yurt dışındaki dev firmalarla aynı kefeye koyduğu kaydedilen açıklamada, Deniz'in “İthal ürün gelsin, rekabet etsinler” dediği, bu anlayışa anlam vermenin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada “Ticaret Odası Başkanı, sanki de fon uygulaması yalnızca KKTC’de varmış gibi bir algı yaratmaya çalışmaktadır. Bilinen bir gerçektir ki tüm dünyada birçok ülke yerli üretimi korumak için fonlar uygulanmaktadır. Bunlar bizdekinden çok daha katı ve yüksek orandadır. Türkiye’de ve AB ülkelerinde de fonlar uygulanmaktadır.” ifadeleri yer aldı.

Gelişen ve iyi bir duruma gelen zeytinyağı üretimini hedef almanın “üretim düşmanlığı” olduğunu belirtilen açıklamada, tüm zeytinyağı üreticisinin tağşişe yöneldiği algısı yaratmak, iklim şartlarından dolayı zeytin ağaçlarının bu yıl daha az meyve vermesini, zeytinyağı üreticisinin bir kusuruymuş gibi göstermenin insafsızlık olduğu belirtildi.

-"Sektör gelişti"

Zeytinyağı ithalinin yasaklanmasının ardından sektörün geliştiği kaydedilen açıklamada, zeytin ağacı sayısının ve soğuk sıkım yapan tesislerin arttığı, kapasitede artış yaşandığı, zeytinyağı ihracatında da artış görüldüğü ifade edildi.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında, AB standart uygunluğu alan üreticiler bulunduğu vurgulanan açıklamada, KTSO'nun da tağşişi kaldırmaya yönelik denetimleri savunduğu, tağşiş yapanların cezalandırılmasını istediği belirtildi.

Açıklamada, “Yerli üretim, bu ülkenin kalkınmasında ve tüketiciye uygun fiyatlı, kaliteli ürün sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Zeytinyağı üreticilerimiz ve diğer üretim sektörü çalışanlarımızın emeği, en büyük takdiri hak etmektedir. Yeniden herkese hatırlatmak isteriz; yerli üretim her zaman tüketicinin lehine fiyat dengeleyici olmuştur, bundan sonra da öyle olacaktır” ifadeleri kullanıldı.