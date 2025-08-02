Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 39. Olağan Genel Kurulu'nda faaliyet ve mali rapor aklandı. Oda'nın yeni yönetim kurulu belirlendi.

KTSO Konferans Salonu’nda yapılan genel kurulun açılışında, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da birer konuşma yaptı.

Erhürman

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, Sanayi Odası’nın verileri üzerinden konuşarak, ülkede ihracatın ithalatı karşılama oranın yüzde altı olduğunu, ancak diğer ada ekonomilerinde bu oranın yüzde 40’lar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Erhürman, yüzde altı oranındaki ihracatın 176 milyon dolar civarında olduğunu vurgulayarak, “Bizim yüzde 35’lere ulaşmamız için 1 milyar dolar ihracat yapmamız gerekiyor. Bu sanayide ne kadar arzu ettiğimiz noktanın dışında olduğumuzu gösteren birinci rakam.” ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın 138 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Erhürman, “Biz ise 18 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu 18’lik ülke arasında Türkiye Cumhuriyeti yüzde 70’lik bir aslan payını tutuyor, yüzde 10 da Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a yaptığımız ihracat, geriye kalan devede kulak diyebileceğimiz bir oran.” dedi.

Erhürman, girdi maliyetlerinin büyük sıkıntı yaşattığını söyleyerek, girdi maliyetlerinin başında personel ve enerji giderleri geldiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Çok çarpık bir işgücü piyasasıyla karşı karşıyayız. Tarihimizde ilk defa bu kadar ciddi beyin göçü veriyoruz. Dışarıya beyin göçü varken, içeride nitelikli iş gücü sorunu var. İçeride de çok hızlı bir emek piyasasının yabancılaşması, yani Türkçe konuşmayan bir emek piyasası sürecinin içindeyiz.”

Erhürman, konuşmasında elektrik teşviki konusunda da konuşarak, 2011 yılında elektrik teşvik oranının yüzde 28,6 olduğunu ancak bugün enerji teşvik oranının yüzde bire düştüğünü söyledi.

Tüm bu duruma rağmen ülkede insanın gözünü yaşatacak başarılara imza atmış sanayiciler olduğunu dile getiren Erhürman, “Bu koşullar altında bu ülkede üretim yapmak adeta sihirbazlıktır.” dedi.

Erhürman, ülkedeki sanayicilerin ihracat olanaklarının son derece sınırlı olduğu küçük bir ölçekte üretim yapmaya çalıştıklarını ve çok daha büyük piyasalar için üretim yapan ve ihracat olarak daha açık olan sanayiciyle rekabete olduklarını, bu durumun adil olmadığını kaydetti.

Bu alanda yaşananların yapısal sorunlar olduğunu belirterek, uzun vadeli veya orta vadeli riskler ile fırsatların neler olduğuna bakılması gerektiğini de söyledi.

“Burada vizyoner gözlüklerle bakmamız lazım.” diyen Erhürman, Güney Kıbrıs’ta İsrail ve Yunanistan’ı da kapsayan enerji projesi başlatıldığını ve bu projenin hayata geçmesi durumunda rekabet koşullarının daha da zorlaşacağını belirtti.

Erhürman, sanayicinin önünü göreceği hangi alana girerse hangi teşviği alacağını bileceği bir planlama yapılması gerektiğini de işaret ederek, sanayicinin önünü açmaya ihtiyacımız olduğunu kaydetti.

“Üretmeyeceğimiz koşullar bizi yok edecek koşullardır. Siz de her şeye rağmen gerçekten her şeye rağmen üretmekte direnen, inatla üreten insanlarsınız. Lütfen yılmayın, üretmeye devam edin.” diyen Erhürman, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, Bakanlık olarak üç yılı aşkın bir süredir başlattıkları çalışmalarla teknolojik altyapılan bakanlık bünyesinde kullanılabilmesi için adımlar attıklarını kaydetti.

Her işte, yapılacak her projede maliyet unsurları bulunduğunu anımsatan Amcaoğlu, “Bunların çok basit ve çok nettir. Enerji maliyetleri, işçilik maliyetleri ve sabit maliyetler gibi.” dedi.

Amcaoğlu, pandemi döneminde yaşananları işaret ederek, o günlerde 118 bin reel sektör çalışanının bir anda 88 bine gerilediğini, üretimin, ihracatın durduğunu anımsattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak kendilerinin de yapabildikleri kadar enerji maliyetlerini aşağılara çekmeye çalıştıklarını belirterek, haziran ayında iki yıldır dolduran akaryakıt otomasyon sistemini hayata soktuklarını kaydetti.

“Otomasyon devreye girdikten sonra yüzde 80’in üzerinde ortalama 45 bin milyon litre aylık kullanım hacminin olduğunu gördük.” diyen Amcaoğlu, 142 akaryakıt istasyon ve iki tedarikçi firmanın depolarını anlık takip edebildiklerini vurguladı.

Adanın kapalı ekonomi koşullarında yaşayan bir ülke olduğunu ve bu ülkede yaratılan ekonomik hacmin ülke insanının yaşam kalitesiyle birebir paralel olduğunu söyleyen Amcaoğlu, “Gerçekleşen hayat pahalılığı oranlarını iş hayatına yansıtmazsanız, resesyona girersiniz, küçülmeye başlarsınız.” şeklinde konuştu.

Amcaoğlu, ilk kez Fiyat İstikrar Fonunu bütçenin ana gelin kalemi olarak değil de ilgili sektördeki rahatlamayı, günlük hayatında yaşantıyı ucuzlatmak için kullandıklarının altını çizdi.

“Bakın 10 kiloluk tüp gaz Kuzey Kıbrıs'ta 500 Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyeti'nde 845 Türk Lirası’dır.” ifadesini kullanan Amcaoğlu, bu noktada yaklaşık yüzde 69’luk bir fiyat avantajı olduğunu kaydetti.

Tüm bu çalışmaları ülkedeki ekonomik sinerjinin daha da büyük hacimlerle yaşanabilmesi için kullandıklarını söyleyen Amcaoğlu, bu sayede işletmelerin ve kamu maliyetlerinin giderlerinin daha da aşağılarda olması için uğraş verdiklerini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlığın en önemli projeleri arasında yer alan ve şu an inşaatı devam eden Ürün Güvenliği ve Meteoroloji Laboratuvarı hakkında da bilgi vererek, bunun KKTC’de bir ilk olduğunu ve Güney’de de sadece meteoroloji kısmının bulunduğunun altını çizdi.

Amcaoğlu, söz konusu laboratuvarın ürünlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu denetleyeceğini ve ürünlere uluslararası standartlara uygunluğu gösteren akredite olmuş belgesini verebileceklerini ifade etti.

Amcaoğlu, aynı zamanda dijital barkot sistemini de hayata geçirdiklerini de kaydederek, üç ay içerisinde ellerine ulaşan verileri raporlayacaklarını kaydetti.

Bakanlığın gelecek projeleri hakkında bilgi veren Amcaoğlu, “Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilir bir ekonomik yapının altyapısını hazırlıyoruz.” dedi.

Başta Sanayi Odası olmak üzere, Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası gibi, ülkede yasalarla kurulmuş ve sağlam temelleri olan sivil toplum örgütleriyle birlikte ilerlemeyi kendilerine misyon edindiklerini söyleyen Amcaoğlu, genel kurulunun hayırlısı olmasını temenni etti.

-Kamacıoğlu

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında, yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Kıbrıs Türk Sanayi’sinin kendini geliştirip, büyüme ve hayatta kalmaya çalıştığını kaydetti.

Böyle bir coğrafyada halen üretim yapmanın çok zor olduğunu işaret eden Kamacıoğlu, bu nedenle tüm sanayicileri tebrik etmek istediğini söyledi.

“Sanayici vatanseverdir. Vatansever olmayan insan topraklarında üretim yapmak istemez.” diyen Kamacıoğlu, bu ülke coğrafyasında sanayici olmanın özveri demek olduğunu ifade etti.

Kamacıoğlu, ülkedeki sanayi politikalarının çok doğru politikalar olmadığını işaret ederek, bu alanda yapılacak iyi bir planlamayla toparlanma sürecine girmek istediklerini belirtti.

Kamacıoğlu, dünya ekonomisinde ülkelerin kendi ürettikleri ürünlere önem verdiklerinin altını çizerek, ülke sanayicisinin ise bu gibi korumacılık politikalarından yararlanamadığını savundu.

Kendilerinin çalışma yaptıkları projeler hakkında da bilgi veren Kamacıoğlu, yenilenebilir enerjilerle ilgili projeler, sanayi bölgelerinin altyapı sorunlarına dair raporlar ve enerji maliyetlerinin düşürülmesine dair bir dizi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ali Kamacıoğlu, ülke sanayisinin daha rekabetçi ve dışa açık olabilmesi için elektrik muafiyetinin daha yüksek rakamlara çıkartılması gerektiğini belirterek, yerli üretimi koruyan enerji politikalarının geliştirilmesinin önemini işaret etti.

“Yasal bir çerçevede kendi sanayi bölgemizi kendimiz yapmak istiyoruz.” diyen Kamacıoğlu, odanın çözüm odaklı çalıştıklarını ve yeni dönemin sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

-Faaliyet ve Mali Rapor aklandı, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi

Konuşmaların sonrasında, KTSO 39. Olağan Genel Kurul faaliyet ve mali raporun aklanmasına geçildi. Ardından, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetim şu isimlerden oluşuyor:

“Ali Kamacıoğlu (asil üye), Sercan Görgüner Bahçeci (asil üye), Hüseyin Ciddi (asil üye), Mustafa Betmezoğlu (asil üye), Hüseyin Ruso (asil üye), Metin Oral (asil üye), Yeşim Direl (asil üye), Abdullah Emirzadeoğluları (asil üye), Tuygun Töre (asil üye), İrfan Yılmaz (asil üye), Enes Teke (asil üye), Orhan Dağlı (yedek üye), Efe Özman (yedek üye) ve Halil Onalt (yedek üye)”