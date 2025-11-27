Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros’u ağırladı. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ferencvaros'un 66. dakikada Varga ile bulduğu gole Talisca 69. dakikada hızlı bir cevap verdi. Maçta başka gol olmadı.

Fenerbahçe bununla birlikte 8 puana yükseldi. Ferencvaros ise 11 puana yükseldi.

Sarı-lacivertliler bir sonraki Avrupa Ligi maçında Brann'a konuk olacak.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, Asensio'yla verkaç yapıp ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak kaleci Dibusz topu kontrol etti.

24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topu alan Asensio, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Dibusz bu pozisyonda da yine tehlikeyi önledi.

33. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Asensio'nun rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vuruşunda, Dibusz uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Kerem Aktürkoğlu ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Ferencvaros etkili geldi. Makreckis'in kullandığı uzun taç atışında Archie Brown'dan topu kapan Varga, sağdan kale sahasına girip Yusuf Bamidele'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarpan top yandan auta çıktı.

45. dakikada Ferencvaros gole yaklaştı. Zachariassen'in kafayla indirdiği topu alan Yusuf Bamidele, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri geldi.

57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Asensio kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Ferencvaros öne geçti. Soldan kazanılan korner atışını Kanichowsky kullandı. Kale sahası içine gönderilen ortada iyi yükselen Varga, yakın mesafeden topu kafayla ağlara yolladı: 0-1

68. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Nene, müsait pozisyondaki Talisca'ya indirdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazından sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-1

79. dakikada Fenerbahçe direğe takıldı. Talisca'nın pasında topla buluşan Nene'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın uzaktan sert şutunda, kaleci Dibusz son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jhon Duran ile Raemaekers arasında yaşanan gerilimin ardından hakem Ricardo de Burgos, Duran'ın rakibine kafa attığı gerekçesiyle Kolombiyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.