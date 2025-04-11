Liverpool’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah, kulüple olan bağını uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında çıkan haberlerde Salah'ın yeni sözleşmesinin 2 yıllık olduğu belirtildi.

156 GOLLÜK TARİHİ KATKI

Liverpool formasıyla bugüne dek 254 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 156 golle kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı. Kırmızılar, Salah’ın takımdaki varlığının önümüzdeki sezonlarda da başarı hedefleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Salah, “Kendimi harika hissediyorum ve kulüpte kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün” ifadelerini kullandı.

41.6 MİLYON STERLİN MAAŞ

The Athletic, Salah'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar iki yıl daha devam edeceğini, bunun da kendisine toplamda 41,6 milyon Sterlin'lik yeni maaşlar kazandıracağı anlamına geldiğini yazdı.

Liverpool'da kalmak için Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 130 milyon Sterlin maaş teklifini reddeden Salah'ın daha fazla rekor kırma isteği ve Ballon d'Or'u kazanma hayalini gerçekleştirmek için bu karara imza attığı belirtiliyor.