İskele Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, eski eser niteliğinde 7 adet kitap ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak İzzettin Güne, Hüseyin Güne, Onur Kaya, İbrahim Karalar ve İsmail Avcı isimli zanlılar tutuklandı.

İskele Adli Şube’de görevli polis memuru, 3 Haziran 2025 tarihinde saat 00.15’te zanlıların bulunduğu iki aracın Tatlısu-Geçitkale yolu üzerinde durdurulduğunu belirtti. Araçlardan birinde tarihi nitelikte 7 kitap bulunduğunu söyleyen polis, zanlılardan İzzettin Güne’nin itiraf niteliğinde ifade verdiğini de aktardı.

Ele geçirilen kitapların değerinin ve özgünlüğünün araştırılacağı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi. Mahkeme, beş zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.