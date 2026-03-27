Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık F.Ü, bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. F.Ü.'nün davası itham için, 29 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Mahkemede söz alan sanık avukatı Doğa Zeki, davayla ilgili alınması gereken birçok evrak olduğunu belirtti. Savcı da, istenilen evrakların kendilerine verileceğini ifade etti.

Sanık F.Ü.'ünün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki ilk tahkikat duruşmasında, 41 emare sunulmuş ve toplam beş tanık dinlenmişti.

Sanık, "Sahte Resmi Belge Düzenleme", "Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme", "Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme" ve "Yetkisiz Belge Düzenleme" suçlaması olmak üzere toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.