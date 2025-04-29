Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının açılışında olacaklarının altını çizerek, “Birileri Meclis’i olduğu yerden başka bir yere taşımış olabilir ama yasama faaliyeti yeni Meclis binasında yürütülecekse, biz de orada olacağız.” diye konuştu.

Düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Şahali, “Dün ne söylüyorsak, bugün de aynısını söylüyoruz: Sine-i millete dönmeyi savunmuyoruz.” dedi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan Şahali, “Geleneklerimizle örtüşmeyen bir tören düzenlenecekse, o icraya uyum sağlayamayacağımızı açıkça ifade ettik. Yadırgayacağımız bir durumla karşılaşırsak, o durumun parçası olmayacağız. Önemli olan yasama faaliyetidir.” diye konuştu.

“CTP, yönetimi devralmaya hazırdır”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali şunları kaydetti:

“Şu an için bize verilen görev, bu memleketin Meclis’te temsil edilen tek muhalefet partisi olmaktır. Birileri Meclis’i olduğu yerden başka bir yere taşımış olabilir ama biz bu nedenle geride kalıp mevcut binada bulunmaya devam ediyor değiliz. Yasama faaliyetinin yürütüldüğü mekânda bulunmamak gibi bir tavır içerisine hiçbir zaman girmedik. Eğer yasama faaliyeti yeni Meclis binasında yürütülecekse, biz de orada olacağız.”

CTP’nin, yönetimi devralmaya hazır bir parti olduğuna dikkat çeken Şahali, sorumlulukları neyse, bunun gereğini yerine getirmek için enerji ve gayretle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Yeni Meclis binası arzularımıza uygun değil diye orada bulunmamak, yasamanın dışına çıkmak gibi bir düşüncemiz olmadı.” diyen Şahali, sine-i millet gibi bir düşüncelerinin olmadığını yineledi.

“Hastaneler yetersiz, çocuklar barakalarda eğitim görüyor, yeni binaların yapılmasına ihtiyaç yoktu”

Erkut Şahali, “Hastanelerimizde yeterli yatak ve odalar yok; çocuklarımız barakalarda eğitim görmek zorunda kalıyor. Bu koşullar altında, hediye dahi olsa, yeni Meclis ya da Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasına ihtiyaç yoktu.” diye konuştu.

“Ülkenin gerçeklerini muhataplarına söyleme cesaretini gösteremeyenler bu yapıya boyun eğmiş olabilir; ancak biz bu sistemi dönüştürmek için buradayız.” diyen Şahali, söz konusu binaların yapımına karşı çıktıklarını vurguladı.

Şahali, “O binaların yapılmasına karşı çıktık, ancak yapıldılar. Şimdi onları yok saymak, çok farklı bir karar almayı gerektirir ki, biz o kararı almayacağımızı çok önceden belirttik.” ifadelerini kullandı.

Binalar yeni diye yepyeni bir tavır ortaya koymayacaklarını kaydeden Şahali, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinin altını çizdi. Ülkede yapılacak törenlerin, ülkenin mevzuatına ve geleneklerine uygun şekilde icra edilmesi gerektiğine işaret eden Şahali, “paket tören” ithal edilmesini eleştirdi.

- “Tören geleneklerimize uymazsa, bunun parçası olmayız”

Şahali, “Açılış seremonilerinde dua edilmesini daha önce hiç görmedik. Laik devletlerde dua, sadece dini törenlerde yer bulur. Bu konuda çok net bir tavır koyduk.” dedi.

“Dışişleri’nde bir Protokol Dairesi vardır. Açılacak olan bina Meclis ya da Cumhurbaşkanlığı binasıysa, bu töreni organize edecek olan da bu Daire'dir. Bu kurumların mevzuatına uygun olmayan, geleneklerimizle örtüşmeyen bir tören düzenlenecekse, o icraya uyum sağlayamayacağımızı açıkça ifade ettik.” diyen Şahali, yadırgayacakları bir durumla karşılaşırlarsa, onun parçası olmayacaklarını söyledi.

Önemli olanın yasama faaliyeti olduğunu kaydeden Şahali, “Bu faaliyet, toplumun ihtiyaçlarına göre yürütülmelidir. Meclis’in yurttaşın gözündeki itibarı, bina ile değil, orada yapılan işlerle yükselir. Ne olduğumuzu bilmeli ve komitelerde, genel kurulda yurttaşın öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığını halka hissettirmeliyiz. Bugünkü hükümetin gündeminde yurttaşa yönelik en ufak bir şey dahi yoktur.” diye konuştu.

“Bu hükümet, sırtını halkın iradesine değil, Ankara’ya dayayarak yol alabiliyor”

Söz konusu yerde, “ülkenin geneline dair bir yer değilmiş” gibi bir hassasiyet olduğunu savunan Şahali, “Orası Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir emanetidir.” gibi bir yaklaşımın söz konusu olduğuna işaret etti.

Hükümetin Ankara ziyaretiyle ilgili de konuşan Şahali, UBP Grup Başkan Vekili’nin dahi Ankara ziyaretini basından öğrendiğini söyledi. Şahali, “Grup Başkan Vekili’nin Ankara ziyaretinden haberi yoksa, bu ziyaret planlanmış bir çalışma ziyareti olamaz.” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu hükümeti bir arada tutan şey, Ankara’nın onları sarıp sarmalamasıdır. Bu hükümet dağılmış bir yapıdır. Yaşamıyor bu hükümet. Bu hükümeti oluşturan unsurların hiçbirinin önceliği yurttaşın ihtiyaçları değildir. Tek önemsedikleri hükümette olma halidir. Hükümetin devamı için kendilerinden ödün vermekten hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. Bu hükümet, sırtını Ankara’ya dayayarak ancak yol alabiliyor. Bu hükümet Ankara’nın sipariş üstüne kurduğu bir hükümettir.”