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Yetişkinler de çocuklar da kullanıyor!

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TC Sağlık Bakanlığı 66 ürüne inceleme başlattı, satışlar durdu: Aileler korku içinde

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Yetişkinler de çocuklar da kullanıyor!
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Sağlık Bakanlığı özellikle çocuklarda burun tıkanıklığını gidermek için sık sık kullanılan ürünlerle ilgili inceleme başlattı. Bakanlık 66 ürünü risk taşıdığı gerekçesiyle satışını durdurdu. Bu ürünlerin yasaklanması ise aileleri korkuttu.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Nezlede gripte yetişkin çocuk fark etmiyor, bunlar tıkanınca o nazal kitler devreye giriyor. Ancak o kitler hakkında inceleme başlatıldı. Bakanlık inceleme sonuçlanasıya kadar 66 ürünün de satışını durdurdu.

HALEN İNTERNETTEN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Bakanlığın yasakladığını ilan ettiği ürünler eczanelerde yok ama bazılarının halen internetten satışına devam ediliyor.

"ÜRÜNÜN İÇİNDE NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR MADDE VAR"

Bir eczacı "Hatta bakın bir markanın ürünün içinde 'ürünün içinde ne olduğu belli olmayan bir madde var' diye tuhaf bir yorumda bulunulmuş" dedi. Bir başka eczacı, "Çok çeşitli firmalar tarafından üretilmeye başlandı. Bakanlık kontrol etme gereksinimi duydu. İlacın internetten değil, eczaneden alınmasını öneriyoruz" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ise "Yasaklanması tabi apayrı bir olay. Uygunsuz içerikler olabilir, istenen oranda yoğunluk sağlanmamış olabilir. Aslında burun mukozası için serum fizyolojiye de gerek yoktur. Normal suyu direk kullanabilirler." dedi.

AİLELER KORKUYA KAPILDI

Kanal D Haber'in haberine göre Bakanlığın kararı bu ürünleri kullanan ailelerde korkuya neden oldu. Uzmanların tavsiyesi ise kaynatılmış ve soğutulmuş suyla bebeklerin çocukların burunlarının temizlenmesi.

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