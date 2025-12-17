Veteriner Dairesi, "Şap" hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda görülen, son derece bulaşıcı ve ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, üreticilerin, hayvanlarında şap hastalığına ait belirtileri gözlemlemesi halinde gecikmeden ilgili Veteriner Dairesi’ne bildirmesi çağrısında bulundu.

Veteriner Dairesi, hastalığın yayılımının önlenmesi ve hayvancılık sektörünün korunması amacıyla alınan tüm tedbirlere titizlikle uyulmasının, kamu sağlığı ve hayvan sağlığı açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

Şap hastalığı, salgın teyidi, alınan koruyucu tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında yazılı açıklama yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Veteriner Dairesi, Şap hastalığı ve biyogüvenlik tedbirleri hakkında daha detaylı bilginin, ilgili Veteriner Kaza dairelerinden veya http://veteriner.gov.ct.tr/Ureticiler internet adresinden alınabileceğini duyurdu.

Veteriner Dairesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Şap hastalığının etkilediği hayvanların ağız, damak, dil, burun ve ayaklarında (tırnak araları) içi sıvı dolu kabarcık (vezikül) oluşumları görüldüğü, enfekte hayvanlarda topallık, iştah kesilmesi ve aşırı salya akıntısı görülebildiği belirtilerek, hayvanlarda kabarcık görülmeden hemen önce, ateş yükselmesinin de gözlemlendiği kaydedildi.

Veteriner Dairesi açıklamasında, üreticilerin, hayvanlarında belirtilen semptomlara benzer bulgular görülmesi halinde, derhal ilgili Veteriner Dairelerine bildirimde bulunması gerektiğini vurguladı.

-Erken bildirim, hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve sektörü korumak açısından önemli

Erken bildirimin, hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve hayvancılık sektörünü korumak açısından hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin ulaşabilecekleri veteriner kaza daireleri ve iletişim numaraları paylaşıldı.

Veteriner kaza daireleri ve iletişim numaraları şöyle:

“Girne Veteriner Dairesi: 0392-815 21 10, Güzelyurt Veteriner Dairesi: 0392-714 29 25, Lefkoşa Veteriner Dairesi: 0392-225 35 51, İskele Veteriner Dairesi: 0392-371 25 75, Geçitkale Veteriner Dairesi: 0392-373 33 26, Gazimağusa Veteriner Dairesi: 0392-366 53 35, Vadili Veteriner Dairesi: 0392-397 75 51, Ziyamet Veteriner Dairesi: 0392-381 21 06”

-İlk vaka 13 Aralık’ta bildirildi

Veteriner Dairesi’ne şap hastalığı salgın şüphesinin ilk olarak 13 Aralık’ta İskele İlçesine bağlı Boğaziçi (Lapetos) köyünde bulunan bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde görülerek bildirildiği anımsatılan açıklamada, bildirim ardından resmi veteriner hekimlerin acilen işletmeye intikal ederek gerekli klinik muayenelerin yapıldığı, laboratuvar incelemelerinin başlatılarak, ön teşhisin yapıldığı aktarıldı.

Teşhisin doğrulanması amacıyla alınan numunelerin, 14 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti Şap Enstitüsüne gönderildiği belirtilen açıklamada, yapılan laboratuvar analizleri sonucu etkenin “Şap Hastalığı SAT 1 serotipi” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şap Hastalığı salgınının teyit edilmesi üzerine, ülkede “Acil Eylem Planı”nın yürürlüğe konularak, karantina ve bölgesel tedbirler alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hastalığın tespit edildiği işletme merkez alınarak, Boğaziçi Hayvancılık Bölgesi esas olmak üzere 3 km yarıçaplı alan karantina altına alınmıştır. Karantina tedbirleri kapsamında bölgeye giriş ve çıkışlar sınırlandırılmıştır. Boğaziçi, Akova, Sınır üstü, Aygün koruma alanı olarak ilan edildi.”

Koruma alanında alınan tedbirlere de değinilen açıklamada, tam karantina uygulanması, sığır, koyun, keçi ve domuzların meraya çıkarılmasının ve işletme dışına alınmasının yasaklanması, koruma alanındaki tüm hayvancılık işletmelerinde fiziksel karantina tedbirlerinin uygulanması, karantina bölgesine yalnızca resmi denetim ve izinle giriş yapılmasının sağlandığına dikkat çekildi.

-Kararlar, Hayvan Sağlığı Yasası ve Şap Hastalığı Tedbirleri Tüzüğü hükümleri doğrultusunda uygulandı

Açıklamada, Acil Eylem Planı kapsamında, Veteriner Sağlık Komitesi’nin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde toplanarak, hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Merkezi Kriz Masası ve Yerel Kriz Masası oluşturularak ilgili tüm kurum ve kuruluşların sürece dâhil edildiği belirtilen açıklamada, alınan tüm kararların, Hayvan Sağlığı Yasası ve Şap Hastalığı Tedbirleri Tüzüğü hükümleri doğrultusunda uygulandığı vurgulandı.

-Ülke genelinde alınan tedbirler

Açıklamada ülke genelinde alınan tedbirler ise şöyle sıralandı:

“Ülke genelinde tüm damızlık hayvan hareketlerinin bir ay süreyle durdurulması. Karantina bölgesi dışında kalan işletmelerden yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde kesim amaçlı hayvan sevkine izin verilmesi. Hayvancılık işletmelerine zorunlu olmayan insan ve araç giriş çıkışlarının durdurulması. Zorunlu süt toplama faaliyetlerinin etkin dezenfeksiyon tedbirleri uygulanarak yürütülmesi. Tüm hayvancılık işletmelerinde ve hayvancılık bölgelerinde dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması. Yem tedarik araçlarının işletmelere giriş ve çıkışlarında zorunlu dezenfeksiyon uygulanması. Tüm mezbahalarda giriş ve çıkış noktalarında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması.”