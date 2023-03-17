Veteriner Dairesi kuş gribi ve şap hastalıklar için tedbirleri açıkladı

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Veteriner Dairesi kuş gribi ve şap hastalıklar için tedbirleri açıkladı

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Veteriner Dairesi Türkiye’de görülen kuş gribi, şap hastalıkları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklama yaptı

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Veteriner Dairesi kuş gribi ve şap hastalıklar için tedbirleri açıkladı
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Veteriner Dairesi, Türkiye’de görülen kuş gribi ve şap hastalıkları nedeniyle Türkiye’den yapılacak ithalatlarda alınması gereken tedbirleri açıkladı.
Daireden yapılan yazılı açıklamada, damızlık yumurta, günlük civciv, vb. ithalatının ilgili hastalıklarla ilgili durum kontrol altına alınıncaya kadar; sadece salgının gözlenmediği ve özel dezenfeksiyon işlemlerinin ve sıkı kontrol tedbirleri altında Bakanlığın ön izni ile yapılması ve Yarka dahil tüm kanatlı kümes hayvanlarının ithalatının durdurulmasına karar verildiği bildirildi.
Son günlerde tüm dünyada kuş gribi salgınlarında bir artış gözlendiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin de 31 Ocak tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne (OIE) kuş gribi salgını bildirimi yaptığı anımsatılarak, medyada çıkan haberlere göre bu tarihten itibaren 6.5 milyon kanatlının söz konusu hastalık nedeni ile itlaf edildiği ve yine ülkenin birçok bölgesinde hastalığın yayıldığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çift tırnaklı hayvanların (koyun, keçi, sığır ve domuz) en önemli bulaşıcı hastalık olan Şap Türkiye’de endemik olarak bulunmakta ve ulusal aşı programı ile kontrol altında tutulmaktadır. Fakat Ocak ayını sonunda itibaren farklı illerde yeni bir Şap tipi (Sat 2) görülmüştür. Uygulanan aşı programı bu tipe karşı koruyucu olmadığından dolayı ülke genelinde salgına neden olmuştur. Bu durum neticesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 08 Mart  tarihinden itibaren ülke genelinde kesim, ithalat ve ihracat dışında il içi ve iller arası hayvan hareketi yasağı uygulanmaya başlamıştır”
“Her iki hastalık da ülkemizde bulunmuyor”
Her iki hastalığın da ülkede bulunmadığı kaydedilen açıklamada, “Kuş gribi hastalığı kanatlı sektörümüzü; Şap hastalığı ise çiftlik hayvancılığı sektörümüzü telafisi olmayacak şekilde etkileme riski taşımaktadır” denildi.
Açıklamada, ülke hayvancılığı yanında hayvan ve halk sağlığının en üst düzeyde korunması amacıyla Türkiye’den gerçekleşecek ithalatlarda alınması gereken tedbirlere yer verildi.
Buna göre, damızlık yumurta, günlük civciv, vb. ithalatının ilgili hastalıklarla ilgili durum kontrol altına alınıncaya kadar, sadece salgının gözlenmediği ve özel dezenfeksiyon işlemlerinin ve sıkı kontrol tedbirleri altında Bakanlığın ön izni ile gerçekleştirilmesi, Yarka dahil tüm kanatlı kümes hayvanlarının ithalatının durdurulmasına karar verildi.
Diğer tedbirler şöyle:
“Yolcu beraberi evde beslenen kafes kuşları dışındaki, tüm kanatlı kümes hayvanı hareketlerinin durdurulması, yem ithalatıyla ve kaba yem ithalatıyla ilgili tedbirlerin artırılması, ticari olmayan pet hayvanı hareketlerinde kanatlılar için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve resmi veteriner hekim onayı taşıyan Veteriner Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi ve hayvanın geldiği bölgede Kuş Gribi gözlenmediğinin beyan edilmesi.


Nitelikli kırmızı et dışında, ısıl işlem görmemiş hayvansal gıdaların ithalatının durdurulması, nitelikli etlere hastalıktan ari bölgelerden gelmesi ve Bakanlığın Ön iznine tabi olması koşulu ile izin verilmesi, hayvansal gıda ve ürün sevkiyatlarını taşıyan araçların Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir Dezenfeksiyon Belgesi ile araç dezenfeksiyonunun belgelenmesi, hayvansal gıda ve ürünlere eşlik eden Veteriner Sağlık Sertifikalarında ürünlerin elde edildiği hayvanların sağlıklı olduğu ve söz konusu ürünlerin geldiği bölgelerde hastalık görülmediği beyanının mutlaka yer alması.”
Bununla birlikte KKTC giriş limanlarında yolcu beraberi gelen et/et ürünleri, süt/süt ürünlerinin kontrolünün sıkılaştırılması ve afişler asılarak yolcu farkındalığının artırılması da tedbirler arasında yer aldı.
 
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