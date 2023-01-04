banner875
banner885
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
5 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
13 0
 
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
21 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
27 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
24 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
21 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
16 0
banner878

Tümör koklayan bıçak, rahim kanserini saniyeler içinde tespit edebilir

banner476

Araştırmacılar, "tümör koklayan" adını verdikleri devrim niteliğindeki bir cerrahi bıçağın (iKnife) rahim kanserini saniyeler içinde teşhis edebildiğini keşfetti.

banner825
Tümör koklayan bıçak, rahim kanserini saniyeler içinde tespit edebilir

Kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan rahim kanseri için umut veren bir çalışma yayınlandı.

Imperial College London'daki uzmanlar, halihazırda meme ve beyin kanserlerini tedavi etmek için kullanılan bir cihaz olan iKnife'ın endometrial kanserin varlığını doğru bir şekilde tespit edebildiğini keşfetti.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre araştırma ekibi Cancers dergisinde "iKnife, endometriyum kanserini yüzde 89'luk bir tanısal doğrulukla saniyeler içinde güvenilir bir şekilde teşhis etti ve kadınlar için histopatolojik bir tanı beklerken mevcut gecikmeleri en aza indirdi. Bu çalışmada sunulan bulgular, yeni teşhis yollarının önünü açabilir" dedi.

iKnife, rahimden çıkarıldıktan sonra biyopsi dokusu buharlaştığında yayılan dumanı analiz ederek kanserli ve sağlıklı dokuyu ayırt etmek için elektrik akımlarını kullanıyor.

Araştırmacılar, etkinliğinin rahim kanseri şüphesi olan 150 kadından alınan biyopsi doku örnekleri kullanılarak kanıtlandığını ve sonuçların mevcut tanı yöntemleriyle karşılaştırıldığını söyledi.

Ekip, kullanımının yaygınlaşmasına yol açabilecek büyük bir klinik araştırma başlatmayı planlıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.