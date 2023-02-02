Tabipler Birliği: “Sağlıkta dönüşüm şarttır fakat bu yerel ve adalı olmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta reformun şart olduğunu ancak “yerel ve adalı” olması gerektiğini belirti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta reformun şart olduğunu ancak “yerel ve adalı” olması gerektiğini belirti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlıkta reform, yenileme veya dönüşümün ülke için mutlaka gerekli, elzem ve ihtiyaç olduğuna vurgu yapılarak, “Bu değişim yapılırken Kıbrıslı Türklerin özne olduğu, yerel ve ada gerçeklerine uygun bir sistem kurgulanmalıdır. Sorunlarla dolu, toplu hekim göçü ile sonuçlanan, hastaların 5 dakikada muayene edilmeye çalışıldığı, ithal bir sistemin sağlıktaki sorunları daha da çıkmaza sokmasından endişe etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

Ülke için planlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin temel prensibinin doğumdan ölüme her bireye sunulması gereken sağlık hizmetinin garanti altına alınması olması gerektiği vurgulanarak, finansmanın nasıl sağlanacağının kritik önemde olup, sigorta sağlık primleri ve bütçeden karşılanması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Prim ödeyemeyenin sağlık hizmeti alamadığı bunun yanında maddi olanaklara sahip olanın daha iyi sağlık hizmeti aldığı bir sistem olmamalıdır. Suistimalleri önleyecek tedbirler hayata geçirilmelidir.” denildi.

Açıklamada GSS ile ilgili şu önerilere yer verildi:

“GSS’ye geçirilirken, basamak hekimliği sistemi aktifleştirilmeli, yerelde sağlık sorunlarının çözülmesi ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması hedeflenmelidir.

Basamak hekimliği olmadan geçilecek GSS ile sağlık özel sektörün baskın hale gelmesine yol açacak, kamusal sağlık hizmetleri tamamen ortadan kalkacaktır. Bunun önüne geçmenin yolu kamusal sağlık hizmetlerinde gerekli olan yatırımların yapılmasının sağlanmasıdır.

Sağlık ocaklarına hekim ve diş hekimi bulmak ve alt yapıyı oluşturmak zor değildir, sadece irade ve kararlılık gereklidir. Sağlıklı bir topluma ulaşmanın birincil unsurunun temel sağlık hizmetlerinin gelişmişliği olduğunu hatırlatırız.

KTTB olarak KKTC vatandaşı pratisyen hekimlerin eğitimlerini düzenleyip, sertifikasyon programları planlayarak temel sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere hazırlıklarının tamamlanmasını sağlayabileceğimizi belirtmek isteriz.”

KKTC’de sağlıkta gerçek dönüşümün Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, KTTB, Tıp-İş, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile eşgüdüm halinde yapılabileceği görüşü belirtilen açıklamada, Türkiye’deki sistemin olumlu yanları varken, sağlığın özelleştirilmiş olması gibi olumsuz yanlarını da olduğu ifade edildi.

KTTB, sağlıkta adil, eşitlikçi ve tüm herkesi kapsayıcı, ayrıştırmayan bir sistem kurmak için ilgili bakanlıkları istişare, iletişim ve birlikte çalışmaya davet etti.